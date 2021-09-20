Устроивший стрельбу в пермском университете учился в этом вузе на юрфаке. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющейся информации, злоумышленник, открывший огонь по студентам, обучался на профиле «Криминалистические экспертизы», по специальности судебный эксперт.

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В результате атаки на учебное заведение, которая произошла утром в понедельник, 20 сентября, погибли восемь человек, десятки пострадали.