Устроивший стрельбу в пермском университете учился в этом вузе на юрфаке
| Алиса Маркова Криминал Эксклюзив 1 003
Злоумышленник, открывший огонь по студентам, учился на судебного эксперта. В результате атаки на учебное заведение погибли восемь человек, десятки пострадали.
Фото: Telegram @istorijaoruzija
Устроивший стрельбу в пермском университете учился в этом вузе на юрфаке. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющейся информации, злоумышленник, открывший огонь по студентам, обучался на профиле «Криминалистические экспертизы», по специальности судебный эксперт.
В результате атаки на учебное заведение, которая произошла утром в понедельник, 20 сентября, погибли восемь человек, десятки пострадали.
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