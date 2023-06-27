Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения «пермскому стрелку»

Трагедия произошла в сентябре прошлого года.

Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе Перми.

В конце сентября прошлого года Бекмансуров прошел на территорию вуза с гладкоствольным ружьем, открыв огонь. В панике люди даже выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате трагедии погибли шесть человек, более 20 получили ранения, а еще 37 отделались телесными повреждениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «пермский стрелок» был приговорен к пожизненному лишению свободы.