Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения «пермскому стрелку»
Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе Перми
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Трагедия произошла в сентябре прошлого года.
Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе Перми.
В конце сентября прошлого года Бекмансуров прошел на территорию вуза с гладкоствольным ружьем, открыв огонь. В панике люди даже выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате трагедии погибли шесть человек, более 20 получили ранения, а еще 37 отделались телесными повреждениями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «пермский стрелок» был приговорен к пожизненному лишению свободы.
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