Суд приговорил «пермского стрелка» к пожизненному лишению свободы

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 58

Бекмансуров приговорен к пожизненному заключению за стрельбу в пермском вузе

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Никонов; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в университете Перми

В конце сентября прошлого года осужденный прошел на территорию университета с гладкоствольным ружьем и открыл стрельбу.

«Пермский стрелок» Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в университете в сентябре прошлого года, приговорен к пожизненному лишению свободы. Злоумышленник признал свою вину в суде.

«Вину признаю в полном объеме», — ответил Бекмансуров на вопрос судьи.

Рассмотрение уголовного дела началось по существу в начале сентября. Бывшего студента Пермского государственного национального исследовательского университета обвинили в шести преступлениях, включая убийство, покушение на убийство двух и более лиц, а также посягательство на жизнь сотрудника полиции и умышленное повреждение чужого имущества.

В конце сентября прошлого года Бекмансуров прошел на территорию вуза с гладкоствольным ружьем, открыв огонь. В панике люди даже выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате трагедии погибли шесть человек, более 20 получили ранения, а еще 37 отделались телесными повреждениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Бекмансуров пробил головой потолок в суде.

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