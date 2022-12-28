Суд приговорил «пермского стрелка» к пожизненному лишению свободы

В конце сентября прошлого года осужденный прошел на территорию университета с гладкоствольным ружьем и открыл стрельбу.

«Пермский стрелок» Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в университете в сентябре прошлого года, приговорен к пожизненному лишению свободы. Злоумышленник признал свою вину в суде.

«Вину признаю в полном объеме», — ответил Бекмансуров на вопрос судьи.

Рассмотрение уголовного дела началось по существу в начале сентября. Бывшего студента Пермского государственного национального исследовательского университета обвинили в шести преступлениях, включая убийство, покушение на убийство двух и более лиц, а также посягательство на жизнь сотрудника полиции и умышленное повреждение чужого имущества.

В конце сентября прошлого года Бекмансуров прошел на территорию вуза с гладкоствольным ружьем, открыв огонь. В панике люди даже выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате трагедии погибли шесть человек, более 20 получили ранения, а еще 37 отделались телесными повреждениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Бекмансуров пробил головой потолок в суде.