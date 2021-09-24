Расстрелявший людей в пермском вузе студент пришел в сознание

Расстрелявший людей в пермском вузе студент Тимур Бекмансуров пришел в сознание, его постепенно выводят из медикаментозного сна. Об этом стало известно 5-tv.ru. В краевом Минздраве эту информацию подтвердили, уточнив, что состояние подозреваемого улучшилось. Также в ведомстве сообщили, что число пострадавших в результате атаки на ПГНИУ возросло до 47, ранее сообщалось о 43.

Бекмансуров был ранен инспектором ГИБДД Константином Калининым, который первым оказался на месте происшествия после вызова экстренных служб вместе с коллегой. Пока один эвакуировал студентов, второй вошел в здание и столкнулся со стрелявшим. Юноша выстрелил в инспектора, но промахнулся. Ответная пуля угодила ему в ногу. Бекмансурову ампутировали часть голени, он находится в тяжелом состоянии.

Первые выстрелы на территории ПГНИУ прогремели утром 20 сентября. 18-летний Тимур Бекмансуров беспрепятственно проник в учебное учреждение с охотничьим оружием, которым владел на законных основаниях. По словам сокурсников, прежде парень уже угрожал одному из учителей расправой, но его слова никто не воспринял всерьез.

У главного корпуса университета появился стихийный мемориал. Тысячи людей приходят к месту трагедии с фотографиями, цветами и игрушками. На этой неделе вход на территорию закрыт, все занятия идут удаленно. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что обучение в обстрелянном вузе продолжится в понедельник, 27 сентября.

По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что накануне в своем доме был найден мертвым глава СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев.