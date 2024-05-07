Верховный суд оставил в силе приговор стрелявшему в вузе Перми Бекмансурову

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 80 0

Он обвиняется в массовом убийстве людей в университете.

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в университете Перми

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) оставил пожизненный приговор в отношении стрелка Тимура Бекмансурова из Перми в силе, сообщает корреспондент 5-tv.ru.

ВС РФ рассмотрел кассационную жалобу. Попытку изменить свою судьбу Бекмансуров предпринял в конце января этого года. В итоге суд свое решение не изменил — подсудимый получил пожизненное лишение свободы.

«По совокупности преступлений… окончательно назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — провозгласил судья.

Ранее Тимур Бекмансуров обратился в апелляционный суд Нижнего Новгорода, но положительного решения в сторону обвиняемого не принял. В своей жалобе тогда убийца называл приговор «чрезмерно суровым», а обосновывал это тем, что он так хотел прекратить свою жизнь. Стоит упомянуть, что за все время после произошедшей трагедии он посетил не менее четырех апелляционных судов общей юрисдикции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Пермский краевый суд вынес стрелку приговор — пожизненное лишение свободы. В конце сентября прошлого года Бекмансуров ворвался в университет в Перми с гладкоствольным ружьем и открыл огонь. В итоге погибло шесть человек, не менее 20 людей получили ранения, а 37 получили лишь телесные повреждения. В учебном заведении была паника и некоторые люди ради спасения от убийцы выпрыгивали из окон.

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Стрельба в университете Перми
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