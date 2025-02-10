Хладнокровно выбрал день: стали известны детали дела устроившего стрельбу в вузе в Перми

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Евгения Романова
Евгения Романова 66 0

РИА Новости: стрелок Бекмансуров напал на вуз в Перми в момент скопления людей

Хладнокровно выбрал день: стали известны детали дела устроившего стрельбу в вузе в Перми

Фото: © РИА Новости/Андрей Никонов

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Тема:
Стрельба в университете Перми

Трагедия произошла в 2021 году. Студент намеренно стрелял по толпам и целился в жизненно важные органы людей.

Устроивший в 2021 году стрельбу в Пермском государственном университете Тимур Бекмансуров специально напал именно в тот день, когда в вузе было много людей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. <…> Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведет к многочисленным жертвам», — указывается в них.

Бекмансуров намеренно стрелял по скоплению людей и целился в их жизненно важные органы. Нападение проводилось в здании вуза именно для того, чтобы появилась паника и давка. Такое поведение спровоцировало бы людей выпрыгивать из окон, из-за чего они получили травмы.

Стрельба в вузе в Перми

Трагический инцидент произошел ранним утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Тимур был студентом этого учреждения. В тот день он вошел в вуз с гладкоствольным ружьем и открыл огонь. В панике люди даже выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате трагедии погибли шесть человек, более 20 получили ранения, а еще 37 отделались телесными повреждениями.

В отношении Бекмансурова возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и признали виновным. На момент расследования потребовалось опросить 1130 свидетелей. В результате суд приговорил убийцу к пожизненному заключению. Бекмансуров пытался обжаловать это решение, назвав его «чрезмерно суровым». Однако Верховный суд РФ приговор не изменил.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб и один ранен в перестрелке во Франции. В противостояние с полицией вступили члены банды, организовавшей канал нелегальной миграции.

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