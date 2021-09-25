Когда размер имеет значение! Что угрожает мужской потенции

Половая дисфункция — это проблема, с которой все чаще сталкиваются мужчины в современном мире. Усугубить ситуацию с сексуальной активностью даже у вполне здоровых и молодых представителей сильного пола может лишний вес. О том, как взаимосвязаны потенция и лишние сантиметры на мужской талии в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач уролог-андролог Сергей Фесенко.

Основными гормонами, отвечающими за интерес к противоположному полу, являются тестостерон и эстрадиол. При ожирении происходят осложнения, которые нарушают образование этих веществ в организме мужчины.

«При центральном или абдоминальном ожирении, которое развивается при окружности талии, измеренной на уровне пупка более 94 сантиметров формируются инсулина-резистентность, гипоксия и хроническое воспаление, которые в значительной степени нарушают образование тестостерона и эстрадиола в организме мужчин», — утверждает врач.

Фесенко отметил, что дефицит этих важнейших половых гормонов приводит к снижению либидо и эректильной дисфункции. Таким образом, придерживающиеся бодипозитива мужчины должны отдавать себе отчет, что их любовь к жирной пище может сыграть с ними злую шутку в самый важный и неожиданный момент. Тем же, кто продолжает недоверчиво хмыкать и одновременно любовно поглаживать любимый холодильник, предлагаем взглянуть на самых знатных звездных ловеласов — все сразу встает на свои места.

Джордж Клуни, по которому сходила с ума модель Лиза Сноудон, известная теледива Элизабет Канали и даже посол доброй воли Всемирного фонда дикой природы Стейси Киблер.

РИА / Екатерина Чеснокова

Орландо Блум, разбивший сердце секс-символу сериала «Дневники вампира» Нине Добрев и певице Селене Гомез.

ТАСС / SEBASTIEN NOGIER

Коллин Фаррел, покоривший таких сексуальных красоток, как Бритни Спирс, Деми Мур, Линдси Лохан, Анджелину Джоли и Пэрис Хилтон.

ТАСС / Zuma

Все эти голливудские звезды, привлекали самых желанных женщин планеты в свои объятия не только потому что они богаты и знамениты. Все они — обладатели прекрасных стройных тел. Поэтому контроль веса — это насущная необходимость для каждого мужчины, мечтающего о долгой здоровой и сексуально активной жизни.

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