Эксперт по лжи оценила правдивость заявления Королевой о внебрачной дочери

Наташа Королева не солгала о внебрачной дочери, живущей в США, считает физиогномист Светлана Филатова. Или же она тщательно готовилась к выступлению на телевидении, ставшему настоящей сенсацией. Эксперт по лжи проверила, насколько правдивы рассказ певицы о ребенке, а также реакция на него якобы ничего не знавших мужа Сергея «Тарзана» Глушко и сына Архипа.

По мнению Филатовой, Королева не выдала испуга и волнения, говоря о том, что подарила свою яйцеклетку состоящему в «нетрадиционных отношениях» другу, который мечтал стать отцом. Возможно, отметила специалист, повествование было таким гладким, потому что телешоу шло по ранее известному артистке сценарию, но велика вероятность и ее абсолютной честности.

«Наташа рассказывала о дочери очень уверенно, у меня претензий нет. Либо она хорошо отрепетировала, либо это правда», — заключила Филатова.

Специалист отметила, что во всей речи знаменитости ее смутило только слово «подарила» — Филатова полагает, что это была документально оформленная продажа биоматериала, а не благотворительность. Стоит отметить, по слухам, миллиардер Леонид Радвинский заплатил подруге за возможность стать папой 50 биткоинов — около 175 миллионов рублей.

Мама Королевой Людмила Порывай и ее сын Архип, считает физиогномист, либо великолепные актеры, либо действительно ничего не знали. Эксперт заметила, что новоиспеченную бабушку испугала новость о ребенке, а юноша испытывал напряжение и стыд, даже отвращение к происходящему.

А вот Тарзан, уверена Филатова, сыграл удивление от услышанного в студии ток-шоу, причем не очень талантливо. Несмотря на бурную реакцию и размахивание руками, полагает специалист по лжи, он не испытывал сильных эмоций, был напряжен, будто пытался скрыть тот факт, что в сценарии программы для него нет сюрпризов.

«Ему бы поучиться актерскому мастерству у Наташи и ее родственников», — цитирует Филатову сайт KP.RU.

Накануне звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что 50 биткоинов — не вся выгода, полученная певицей после продажи яйцеклетки. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие «бонусы» ждут Наташу Королеву как биологическую мать американской гражданки.