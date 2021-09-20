Адвокат рассказал о выгодах Наташи Королевой от внебрачной дочери в США

Тот факт, что у Наташи Королевой есть дочь в США, может повлиять на ее возможность получить американское гражданство. Об этом журналистам рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин. Он объяснил, что ребенок любого происхождения, рожденный на территории Штатов, автоматически становится гражданином страны, а биологические родители, соответственно, с этого момента получают возможность оформить право на проживание в упрощенном порядке.

Недавно артистка шокировала общественность, заявив, что у нее есть дочь, причем не от мужа Сергея «Тарзана» Глушко. Девочку она скрывала даже от близких в течение двух лет. Впрочем, как оказалось, знаменитость сама не вынашивала и не рожала ребенка. Она поделилась своей яйцеклеткой с другом-миллиардером, предположительно, IT-специалистом Леонидом Радвинским, за что получила от него 50 биткоинов, что в пересчете на рубли составляет 175 миллионов.

Живущий в США приятель-киевлянин, по словам исполнительницы, состоит в «нестандартных отношениях», от которых естественным путем дети не появляются. При этом мужчина всегда мечтал стать отцом. Получив щедрый подарок от подруги, будущий папа обратился к суррогатной матери и исполнил главное желание.

По мнению Алешкина, американский паспорт вполне мог быть одной из целей Королевой.

«С точки зрения закона, суррогатное материнство не запрещено, а в США это и вовсе целый бизнес: там есть большой банк как спермы, так и яйцеклеток. Так что ничего криминального в действиях Наташи Королевой нет. Зато есть важный бонус: любой ребенок, рожденный в Штатах, автоматически получает американское гражданство. И артистка, как биологическая мать, тоже может легко его получить. Возможно, в этом и кроется тайный смысл всей этой истории», — цитирует адвоката сайт KP.RU.

Стоит отметить, в Штатах Наташа Королева, а точнее ее мама Людмила Порывай, обосновалась давно. Родительница певицы эмигрировала еще в начале нулевых, после чего приобрела в Майами несколько объектов недвижимости на берегу океана. Сын Королевой и Глушко также несколько лет проживал в Америке. Так что теперь не имеющая ни собственности, ни гражданства в США артистка сможет при желании стать местным жителем, а не просто гостить в маминых апартаментах временами.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Наташа Королева рассказала о том, как впервые взяла на руки дочь.