Энтузиаст или мыслитель? Как определить характер человека по манере чихания

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 185 0

Ученые из США провели исследование и пришли к выводу, что громкость чиха может сказать многое о психологических особенностях человека.

Энтузиаст или мыслитель? Как определить характер человека по манере чихания

Фото: Depositphotos / kohanova1991

Чихание — это не только симптом, по которому можно диагностировать простуду или аллергию, но и индикатор характера. Группа ученых из США во главе с профессором Патти Вуд выяснили, что по тому, как человек чихает, можно определить его психологический тип.

Энтузиаст

Этот тип чихает громко, с душой. Как правило, харизматичная личность, способная влиять на окружающих. Он — хороший собеседник. У такого человека много ярких идей, и он может воодушевлять людей на их воплощение в жизнь. Он открыт для знакомств и возможностей.

Педант

Чихает скрытно и тихо. Лучше стерпит, чем сделает это громко. Для такого человека очень важны отношения с окружающими. Он постоянно старается избежать конфликтов. Терпимый, спокойный, иногда зависимый от мнения других людей, отличный слушатель и помощник.

Мыслитель

Он чихает умеренно, с чувством собственного достоинства, прикрывает рот платком или рукой. Это очень рассудительный человек. Всегда обдумывает свое каждое высказывание, подмечает ошибки других. На все имеет свое мнение, но выражает его очень редко, любит читать книги.

Одиночка

Он чихает быстро и зычно. Обычно это человек решительный, быстрый, требующий от окружающих того же. Одиночка не имеет привычки полагаться на других. Имеет лидерские качества. Не переносит, когда его используют.

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