Полиция попыталась поймать Рудову за распространение наркотиков на премии GQ

Актрису Наталью Рудову заподозрили в продаже наркотиков. Полиция пришла за ее поимкой прямо во время церемонии вручения премии GQ «Человек года — 2021» в концертном зале «Барвиха luxury Village», сообщает сайт KP.RU.

Оказалось, что правоохранители прибыли на торжество по наводке неких анонимов. Неизвестные позвонили в полицию и оставили поклеп. Никаких доказательств они не предъявили, но оперативники должны были осмотреть площадку. Прибыв на место, они не только не обнаружили каких-либо запрещенных веществ, но и не нашли даже саму артистку.

«Вполне возможно у девушки есть недоброжелатели, которые так пытаются досадить актрисе. Такое случается нередко», — рассказал изданию источник.

Возбуждать дело полиция не стала. Проверку прекратили в тот же день. Представители Натальи Рудовой предпочти воздержаться от комментариев.

Наталья Рудова стала известна по ролям в таких сериалах, как «Татьянин день» и «Универ. Новая общага». Также она снималась в клипах Тимати и Анны Седоковой.

Как писал 5-tv.ru, ранее Наталья Рудова пожаловалась на дискриминацию из-за своей красоты.