Глава пермского управления Следственного комитета найден мертвым

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 309

Тело Сергея Сарапульцева было обнаружено в его собственном доме в четверг, 23 сентября.

Фото, видео: perm.mk.ru @YouTube @Следственный Комитет Российской Федерации

Тема:
Стрельба в университете Перми

Глава пермского управления Следственного комитета найден мертвым. Как стало известно 5-tv.ru от источника в СК, тело Сергея Сарапульцева было обнаружено в его собственном доме в четверг, 23 сентября. Подробности уточняются. Вероятнее всего он покончил с собой.

Известно, что полковник юстиции Сергей Сарапульцев был назначен руководителем краевого Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю в июле 2018 года сроком на пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что утром в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном научно-исследовательском университете 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу по людям. В результате погибли шесть человек, сам Бекмансуров был нейтрализован сотрудником ДПС, который прибыл на вызов. Сейчас злоумышленник находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Накануне стало известно, что врачам пришлось ампутировать ему ногу.

Тема:
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Избавьтесь от лишнего! Совет дня на четверг, 23 сентября, по системе Бацз...

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