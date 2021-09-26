Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Екатеринбурга в Сочи, едва не упал после попадания в него молнии. Об этом рассказали пережившие ужас пассажиры рейса.

«Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно. Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы „провалились“ и начали падать, несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка», — цитирует одного из пассажиров портал Е1.RU.

Мужчина добавил, что среди людей на борту началась паника, и признался, что пережил самые ужасные мгновения в своей жизни.

Как уточняет издание, после случившегося борт экстренно посадили в Краснодаре. По информации от представителей авиакомпании, он сейчас неисправен.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в Гидрометцентре предупредили жителей ряда регионов России о дождях со снегом и градом, мощных порывах ветра и ночных заморозках. В частности, на побережье Краснодарского края и территории Сочи, начиная с субботы, прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду.