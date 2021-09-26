Больная раком Александра Яковлева спела оду жизни в последнем письме

Актриса Александра Яковлева, которая в течение нескольких лет борется с раком, заставила поклонников волноваться о ее состоянии: вот уже месяц звезда фильмов «Чародеи» и «Экипаж» не делала новых публикаций, а последняя больше напоминает прощальное письмо-напутствие.

Неутешительный диагноз Яковлевой поставили в 2017 году — рак груди в последней стадии. Свою болезнь артистка не скрывала. Все, по ее словам, началось с усиливающегося ощущения недомогания. Когда стало совсем плохо, обратилась к медикам. Узнав о страшном недуге, признавалась Яковлева, она не хотела жить. Кроме того, один из докторов заявил, что ей осталось всего несколько месяцев.

Актриса не сдалась и решила бороться с онкологией. Как рассказывала сама, химиотерапия дала хорошие результаты, и после седьмой процедуры она «встала и пошла». Не оставила и работу — как известно, Яковлева является депутатом Городского Совета Калининграда и почетным работником Октябрьской железной дороги. Однако последнее сообщение, опубликованное в праздник Успения Пресвятой Богородицы, не на шутку испугало фанатов.

«Каждый день прошу Бога дать мне сил и здоровья. Как прекрасна жизнь! Как с малых лет нужно жить, сохраняя то, что судьба дала каждому человеку при рождении. Как нужно себя беречь. Всем здоровья», — написала 64-летняя актриса.

Instagram @yakovlevaleksandra

Александра Яковлева известна широкому зрителю по картинам «Человек с бульвара Капуцинов» (по собственному признанию, роль Дианы Литл — ее любимая, как и партнер по съемкам Андрей Миронов), «Слезы капали», «Экипаж», «Чародеи», «Скандальное происшествие в Брикмилле» и другим.

Общественную деятельность артистка начала в 90-х в родном Калининграде. Председательствовала в комитете культуры и туризма города, была заместителем мэра. Позже связала карьеру с железной дорогой, в 2009 году принимала участие в запуске скоростных поездов «Сапсан» на маршруте Москва — Санкт-Петербург. В Совете депутатов Калининграда входит в состав депутатских комиссий по городскому хозяйству, бюджету и муниципальной собственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коллега Александры Яковлевой по «Экипажу» Ирина Акулова увела ее мужчину. Спустя 40 лет после инцидента актрисы встретились доля откровенного разговора о старых обидах.