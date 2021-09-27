Ларису Гузееву доставили в больницу

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Карина Бернтгольц
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Информация проверяется. Еще утром актриса выкладывала в Instagram сторис из Крыма.

Ларису Гузееву доставили в больницу

Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_

Известную российскую телеведущую Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Об этом сообщил источник KP.RU, при этом не уточнив, что стало причиной экстренной госпитализации знаменитости. По предварительным данным, коронавирус у нее не обнаружен. В то же время уточняется, что у попавшей в больницу Гузеевой был сильный стресс. Медикам пришлось ей дать успокоительное. 

В настоящий момент информация проверяется. Важно отметить, что еще утром Лариса Гузеева  выкладывала в Instagram сторис из Крыма и не намекала на какое-либо недомогание.  Возможно, фанатам ведущей и вовсе не о чем переживать. 

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