🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 сентября, убывающая Луна находится в знаке Близнецы. Это означает, что пришло время рисковать и принимать решения по зову сердца. Не переживайте, вы об этом не пожалеете.

♈ Овен

Овны, ретроградный Меркурий склоняет вас к тому, чтобы пересмотреть свои прошлые решения и поменять выбор. Вам выпадет уникальный шанс исправить ошибки и сделать жизнь такой, о которой можно только мечтать. Подумайте, если вы можно было все переиграть, в какую точку времени вы бы хотели вернуться?

Космический совет: пришло время для работы над ошибками.

♉ Телец

Тельцы, сегодня ваши спокойные отношения с партнером окажутся под угрозой. Виной всему — ретроградный Меркурий и ваши перепады настроения. Будьте осторожнее в словах, постарайтесь промолчать там, где это возможно. Если вы нарушите данное правил, повысится риск скандалов и конфликтов.

Космический совет: будьте сдержаннее.

♊ Близнецы

Никогда не говорите никогда, Близнецы. Вы даже не догадываетесь, сколько сюрпризов вам подготовила Вселенная. К счастью, впереди — только приятные изменения. Ваши мольбы наконец услышали, но чтобы мечты полностью сбылись, необходимо и вам прислушаться к знакам свыше. Каким? Вам должно быть виднее.

Космический совет: будьте внимательнее к сигналам, они помогут изменить жизнь.

♋ Рак

Раки, вы замечали, что когда мы начинаем противоречить своим внутренним убеждениям, все начинает идти будто наперекосяк? Ощущение, будто Вселенная не дает нам сделать неправильный выбор. Если всегда прислушиваться к знакам судьбы, невозможно попасть в западню.

Космический совет: не стоить действовать наперекор воле судьбы.

♌ Лев

Львы, зачастую вы можете легко ранить человека, абсолютно этого не заметить и пойти дальше с высоко поднятой головой. А при этом тот, кого вы обидели, не на шутку разозлится и отомстит вам, причем тогда, когда вы это не ждете. Чтобы этого избежать, важно прислушиваться к мнению окружающих и быть дружелюбнее.

Космический совет: будьте добрее к людям.