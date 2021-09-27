Мария Миронова рассказала о невероятной случайности в судьбах ее отца и сына

Актриса Мария Миронова рассказала об удивительной случайности в профессиональной судьбе своего сына Андрея Удалова и его деда — народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Оказывается, оба они сыграли в одном спектакле, только с разницей в десятки лет. Более того, для звезды советского кино именно эта постановка стала одной из важнейших в карьере.

Сейчас Мария Миронова находится на греческом острове Эвбея. Она не смогла присутствовать на премьере спектакля «Доходное место» в театре «Ленком». Удалову досталась одна из главных ролей — Василия Николаича Жадова.

«Именно с этой роли в постановке Марка Захарова много лет назад началась театральная судьба твоего деда, сынок… Это был великий спектакль, вошедший в историю и положивший начало театральной эры Марка Захарова и Андрея Миронова! Какое стечение обстоятельств, совпадение, невероятная неслучайная случайность, которой я так безумно рада!» — написала артистка в Instagram.

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Поклонники творческой семьи, стоит отметить, поражаются сходству Удалова со знаменитым дедом. Коллеги из шоу-бизнеса также отмечают, что 29-летнему красавцу повезло унаследовать и талант. Молодой человек играет в кино и регулярно выходит на сцену Театра имени Вахтангова. На его счету постановки «Кот в сапогах», «Мадемуазель Нитуш», «Мнимый больной» и «Фрида. Жизнь в цвете», а также фильмы «Измена», «Годунов», «Спасти Ленинград», «Московский роман» и другие.

Ранее 5-tv.ru публиковал скандальные заявления экс-возлюбленной Андрея Миронова Татьяны Егоровой о его женах и дочери Марии. Женщина уверена, что артист за всю жизнь испытал настоящее чувство только к ней одной. Она также считает Миронову недостойной наследницей великого отца.