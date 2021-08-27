Любовница Андрея Миронова раскритиковала его жен и дочь: «Несчастные люди»

Экс-возлюбленная Андрея Миронова, бывшая актриса Театра сатиры Татьяна Егорова даже после смерти артиста продолжает доказывать, что он любил только ее, а не бывших жен Екатерину Градову и Ларису Голубкину. В интервью «Экспресс газете» автор мемуаров «Андрей Миронов и я» снова раскритиковала женщин, а также дочь Градовой — Марию Миронову.

«Мать воспитала ее (Марию Миронову — Прим. ред.) в ненависти к отцу. С детства Маша слышала только проклятия в адрес Андрея Миронова. Несчастные люди. Что делать, если Андрей не любил Катю? Мстить всю жизнь?» — вопрошает Татьяна Егорова.

77-летняя мемуаристка вспоминает слова матери покойного артиста о том, что дочь Екатерины Градовой не унаследовала «породы» отца.

«Вы видели Вивьен Ли, Джину Лоллобриджиду и Катрин Денев? Вот это бабы так бабы! А Маша — деревня с широким носом. Ничего особенного в ней нет. Только ходит с гордым видом: „Я — Миронова“. Невыразительное лицо и полное отсутствие темперамента. Мама Андрея говорила мне: „Таня, на Андрее наш род закончился… Посмотри, какие у Маши рыбьи глаза“», — уверяет бывшая актриса.

Егорова считает, что дочь актера обладает лишь непомерными амбициями, причем безосновательными.

«У Маши — мания величия и корона на голове, как у ее покойной мамы» — доказывает писательница.

Скандальные мемуары Татьяны Егоровой, в которых критики хватает на всех, переиздавали семь раз, в последний — к 80-летию знаменитого актера. В своей книге бывшая актриса рассказывает историю знакомства и бурного романа со знаменитым артистом, который, по словам Егоровой, «до последней минуты своей жизни любил только ее одну».

Мария Миронова — заслуженная артистка России, лауреат многих театральных премий и востребованная актриса. Зрители знают и любят актрису по многим фильмам и телесериалам, таким, как «Свадьба», «Русский бунт», «Олигарх», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Статский советник».

Театральной публике хорошо известны ее роли в спектаклях «Ленкома» — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Две женщины», «Тартюф», «Борис Годунов» и «Шут Балакирев».

48-летняя актриса замужем в четвертый раз, воспитывает двоих сыновей — Андрея и маленького Федора, которому нет еще и двух лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Марии Мироновой восхитились внешностью ее старшего сына — 29-летнего Андрея Удалова.