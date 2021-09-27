Адвокат Жорин рассказал, может ли внебрачная дочь Королевой получить ее наследство

Новость о рождении внебрачной дочери певицы Наташи Королевой обескуражила россиян. Несколько лет назад дива поделилась своим биоматериалом с другом, а тот при помощи суррогатной мамы стал отцом. Сегодня малышка проживает в США, звезда с ней почти не видится. Между тем, фанаты предостерегают любимицу от неприятных сюрпризов: люди боятся, что девочка может сильно навредить семье звезды, когда вырастет, — «отберет последнее имущество».

Напрасны ли тревоги поклонников Королевой? Может ли кровная, но фактически чужая дочь певицы претендовать на ее наследство? А какова вероятность, что артистка заберет малышку к себе навсегда? На эти важные вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил звездный адвокат Сергей Жорин.

«Обделенная» наследница

Комментируя запутанные ситуации, юрист всегда призывает внимательнее читать законы, принятые на родине. Так, согласно пункту 4 статьи 51 Семейного кодекса РФ, рождение ребенка с использованием донорского генетического материала не влечет установления родительских прав и обязанностей между донором и рожденным. Говоря иначе, у Королевой, как у донора яйцеклетки, нет никаких прав на малышку. Значит, и девочка не имеет к звезде никакого отношения.

«Пока не будет установлено родство в соответствии с законом, не возникнут и наследственные права», — пояснил Жорин.

Однако юрист тут же сделал оговорку: в теории внебрачная дочь Наташи Королевой все-таки может претендовать на ее имущество. Но чтобы вступить в наследственные права, ей придется приложить немало усилий.

«Суд может признать ее дочерью — тогда она станет наследником первой очереди и будет претендовать на наследство. В ходе рассмотрения дела судья исследует все фактические обстоятельства, в том числе документы, которые были подписаны Королевой, факт донорства яйцеклетки и примет решение», — заключил звездный юрист.

Мама или чужая женщина?

Из всего вышесказанного следует, что сегодня Наташа Королева и ее кровная дочь-иностранка приходятся друг другу никем. Это означает, что при всем желании певица не сможет забрать малышку к себе на проживание. Если, конечно, папа девочки не захочет познакомить ее с родной мамой и разрешит немного у нее погостить.

«Если Королева согласилась предоставить донорский материал, не означает, что у нее возникают родительские права и обязанности. Наоборот, донор яйцеклетки не может потребовать, чтобы его признали родителем», — уточнил Сергей Жорин, сославшись на постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Так, если бы Наташа Королева действительно хотела стать мамой девочки, она бы наверняка позаботилась о всех юридических аспектах. Сейчас же певица может лишь наблюдать за малышкой со стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллеги из шоу-бизнеса упрекают Наташу Королеву за «торговлю яйцеклетками». На днях выяснилось, что за услугу, оказанную другу, звезда получила более 170 миллионов рублей.