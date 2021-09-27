Адвокат Жорин рассказал, может ли внебрачная дочь Королевой получить ее наследство
Около двух лет назад знаменитая певица стала «мамой». Об этом не подозревали даже ее близкие родственники. Неужели их ждет еще один удар?
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Новость о рождении внебрачной дочери певицы Наташи Королевой обескуражила россиян. Несколько лет назад дива поделилась своим биоматериалом с другом, а тот при помощи суррогатной мамы стал отцом. Сегодня малышка проживает в США, звезда с ней почти не видится. Между тем, фанаты предостерегают любимицу от неприятных сюрпризов: люди боятся, что девочка может сильно навредить семье звезды, когда вырастет, — «отберет последнее имущество».
Напрасны ли тревоги поклонников Королевой? Может ли кровная, но фактически чужая дочь певицы претендовать на ее наследство? А какова вероятность, что артистка заберет малышку к себе навсегда? На эти важные вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил звездный адвокат Сергей Жорин.
«Обделенная» наследница
Комментируя запутанные ситуации, юрист всегда призывает внимательнее читать законы, принятые на родине. Так, согласно пункту 4 статьи 51 Семейного кодекса РФ, рождение ребенка с использованием донорского генетического материала не влечет установления родительских прав и обязанностей между донором и рожденным. Говоря иначе, у Королевой, как у донора яйцеклетки, нет никаких прав на малышку. Значит, и девочка не имеет к звезде никакого отношения.
«Пока не будет установлено родство в соответствии с законом, не возникнут и наследственные права», — пояснил Жорин.
Однако юрист тут же сделал оговорку: в теории внебрачная дочь Наташи Королевой все-таки может претендовать на ее имущество. Но чтобы вступить в наследственные права, ей придется приложить немало усилий.
«Суд может признать ее дочерью — тогда она станет наследником первой очереди и будет претендовать на наследство. В ходе рассмотрения дела судья исследует все фактические обстоятельства, в том числе документы, которые были подписаны Королевой, факт донорства яйцеклетки и примет решение», — заключил звездный юрист.
Мама или чужая женщина?
Из всего вышесказанного следует, что сегодня Наташа Королева и ее кровная дочь-иностранка приходятся друг другу никем. Это означает, что при всем желании певица не сможет забрать малышку к себе на проживание. Если, конечно, папа девочки не захочет познакомить ее с родной мамой и разрешит немного у нее погостить.
«Если Королева согласилась предоставить донорский материал, не означает, что у нее возникают родительские права и обязанности. Наоборот, донор яйцеклетки не может потребовать, чтобы его признали родителем», — уточнил Сергей Жорин, сославшись на постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Так, если бы Наташа Королева действительно хотела стать мамой девочки, она бы наверняка позаботилась о всех юридических аспектах. Сейчас же певица может лишь наблюдать за малышкой со стороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллеги из шоу-бизнеса упрекают Наташу Королеву за «торговлю яйцеклетками». На днях выяснилось, что за услугу, оказанную другу, звезда получила более 170 миллионов рублей.
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