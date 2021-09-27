Зудина о памятнике Табакова: «Мне хотелось, чтобы в нем была жизнь»

Памятник Олегу Табакову открыли сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. Память народного артиста СССР пришли почтить члены его семьи, друзья и коллеги.

Церемонию открытия начала вдова Табакова Марина Зудина, рассказавшая о создании уникального памятника из мрамора и стекла.

«Мне хотелось, чтобы в памятнике была жизнь. Зеленый — это цвет жизни, кроме того, сочетание стекла и мрамора очень необычное. Наверное, мы первые на Новодевичьем совместили стекло и камень в одном памятнике», — объяснила Зудина.

Композиция памятника состоит из трех мраморных столбов, которые соединяет крест из стекла.

«Все, что взял на себя, я выполнил», — гласит выгравированная на камне надпись.

Над памятником работал театральный художник Николай Симонов, признавшийся, что очень волновался — он никогда не создавал ничего подобного. Ему помогали и консультировали скульптор Андрей Налич и художник по стеклу Юрий Мерперт.

Коллеги тепло вспоминали Олега Павловича — на церемонии отметились многие видные деятели театра и кино, например, Михаил Швыдкой, Филипп Янковский, Ирина Мирошниченко и многие другие. Кроме того, собрались и ученики великого режиссера.

«Этот творческий путь, который запустил Олег, не только продолжается, но и каждый раз начинается заново», — сказал художественный руководитель Московского Театра Олега Табакова Владимир Машков.

В подтверждение своих слов, он предложил другим ученикам Табакова, возглавляющим театры выйти из толпы — и таких оказалось четыре человека, включая самого Машкова — Ирина Апексимова, Евгений Миронов и Сергей Газаров.

«Мы тоже что-то на себя взяли и будем стараться выполнять», — пообещал Машков.

Олег Табаков скончался еще в 2018 году на восемьдесят третьем году жизни, и многочисленные поклонники неоднократно просили его вдову Марину Зудину заменить простой деревянный крест, до недавних пор стоящий на могиле режиссера.

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