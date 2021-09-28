Госпитализированной с СОVID-19 Гузеевой назначили гимнастику
Звезда российского кино и телевидения чувствует себя плохо, но врачи дают хорошие прогнозы.
Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева продолжает лечение в больнице в подмосковной Коммунарке. После нескольких обследований ей медики диагностировали пневмонию небольшой степени и COVID-19.
По информации 5-tv.ru, состояние у звезды тяжелое, однако речи о реанимационном отделении не идет. Основная жалоба — отдышка. В настоящее время ей назначили консервативное лечение и дыхательную гимнастику.
Накануне были проведены несколько повторных анализов, а также назначены ряд обследований и консультаций. В целом, врачи дают хорошие прогнозы.
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