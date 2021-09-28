Госпитализированной с СОVID-19 Гузеевой назначили гимнастику

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева продолжает лечение в больнице в подмосковной Коммунарке. После нескольких обследований ей медики диагностировали пневмонию небольшой степени и COVID-19.

По информации 5-tv.ru, состояние у звезды тяжелое, однако речи о реанимационном отделении не идет. Основная жалоба — отдышка. В настоящее время ей назначили консервативное лечение и дыхательную гимнастику.

Накануне были проведены несколько повторных анализов, а также назначены ряд обследований и консультаций. В целом, врачи дают хорошие прогнозы.