Госпитализированной с СОVID-19 Гузеевой назначили гимнастику

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 630

Звезда российского кино и телевидения чувствует себя плохо, но врачи дают хорошие прогнозы.

Госпитализированной с СОVID-19 Гузеевой назначили гимнастику

Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева продолжает лечение в больнице в подмосковной Коммунарке. После нескольких обследований ей медики диагностировали пневмонию небольшой степени и COVID-19.

По информации 5-tv.ru, состояние у звезды тяжелое, однако речи о реанимационном отделении не идет. Основная жалоба — отдышка. В настоящее время ей назначили консервативное лечение и дыхательную гимнастику.

Накануне были проведены несколько повторных анализов, а также назначены ряд обследований и консультаций. В целом, врачи дают хорошие прогнозы.

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