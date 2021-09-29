Дочь Гузеевой впервые рассказала о состоянии госпитализированной матери
В разделе сторис в Instagram девушка призналась, что устала отвечать на вопросы неравнодушных поклонников ведущей.
Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_
Дочь Ларисы Гузеевой впервые прокомментировала госпитализацию матери. После того, как появились первые сообщения о попавшей в больницу телеведущей, девушку начали атаковать вопросами, однако она долгое время сохраняла молчание.
Наконец Лола ответила всем и сразу, одновременно успокоив подписчиков и утолив любопытство.
«Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке», — поделилась дочь Гузеевой.
О том, что Гузеева попала в столичную коммунарку, стало известно 27 сентября. Звезде сделали тест на коронавирус, однако он оказался отрицательным. По информации 5-tv.ru, состояние у артистки тяжелое, однако речи о реанимационном отделении не идет. Основная жалоба — отдышка. В настоящее время ей назначили консервативное лечение и дыхательную гимнастику.
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