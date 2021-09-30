🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 сентября, на убывающей Луне следует избегать ссор и конфликтов. Энергетических ресурсов на решение сложных задач будет не хватать, поэтому отложите их на несколько дней. Позаботьтесь о своем здоровье. Не забывайте о близких и родных.

♈ Овен

Овен, опыт прошлого помогает преодолеть новые трудности. Осознанно дублировать старые ошибки — верх издевательства над собой. Вам может казаться, что иного выхода из запутанной ситуации нет. Но, пожалуйста, не горячитесь. Сделайте паузу, подумайте, оцените обстановку — вы обязательно найдете дорогу к успеху.

Космический совет: не пытайтесь войти в одну реку дважды.

♉ Телец

Телец, 30 сентября для вас — эмоционально сложный день. Предстоит решать немало вопросов, разбираться с нетривиальными задачами — для этого необходима высокая стрессоустойчивость. Если хотите справиться с нагрузкой — откажитесь от предрассудков. Помните: любовь к себе является колоссальным источником энергии.

Космический совет: научитесь принимать себя настоящими.

♊ Близнецы

Близнецы, ничего не получится, если вы будете врать себе и окружающим. Сегодня тот день, когда важно расставлять все точки над «i». Вы не в праве вводить в заблуждение ни близких, ни даже коллег на работе. Если есть что сказать, не медлите.

Космический совет: иногда лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

♋ Рак

Рак, 30 сентября — непростой день, но вам нужно выстоять. Велик риск оказаться втянутым в скандальные ситуации, рабочие споры, выяснение отношений с любимыми. Будьте сдержаны, но не смейте отступать от своих принципов. Вы должны показать, что имеете право голоса.

Космический совет: вам следует бороться за то, что любите.

♌ Лев

Лев, в последнее время вы стали очень ленивы. Сегодня пора бы встряхнуться! Прекратите, наконец, жаловаться на судьбу и приглядитесь повнимательнее: может, там, на горизонте замаячил шанс улучшить свою положение? Плыть по течению сейчас не ваш вариант. Проявите инициативу!

Космический совет: не перечьте госпоже Удаче, она пока еще рядом.