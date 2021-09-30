🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 сентября, Луна в Раке — очень напряженный период. Заниматься серьезными делами не стоит. Опасайтесь конфликтов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 сентября, на убывающей Луне следует избегать ссор и конфликтов. Энергетических ресурсов на решение сложных задач будет не хватать, поэтому отложите их на несколько дней. Позаботьтесь о своем здоровье. Не забывайте о близких и родных.
♈ Овен
Овен, опыт прошлого помогает преодолеть новые трудности. Осознанно дублировать старые ошибки — верх издевательства над собой. Вам может казаться, что иного выхода из запутанной ситуации нет. Но, пожалуйста, не горячитесь. Сделайте паузу, подумайте, оцените обстановку — вы обязательно найдете дорогу к успеху.
Космический совет: не пытайтесь войти в одну реку дважды.
♉ Телец
Телец, 30 сентября для вас — эмоционально сложный день. Предстоит решать немало вопросов, разбираться с нетривиальными задачами — для этого необходима высокая стрессоустойчивость. Если хотите справиться с нагрузкой — откажитесь от предрассудков. Помните: любовь к себе является колоссальным источником энергии.
Космический совет: научитесь принимать себя настоящими.
♊ Близнецы
Близнецы, ничего не получится, если вы будете врать себе и окружающим. Сегодня тот день, когда важно расставлять все точки над «i». Вы не в праве вводить в заблуждение ни близких, ни даже коллег на работе. Если есть что сказать, не медлите.
Космический совет: иногда лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
♋ Рак
Рак, 30 сентября — непростой день, но вам нужно выстоять. Велик риск оказаться втянутым в скандальные ситуации, рабочие споры, выяснение отношений с любимыми. Будьте сдержаны, но не смейте отступать от своих принципов. Вы должны показать, что имеете право голоса.
Космический совет: вам следует бороться за то, что любите.
♌ Лев
Лев, в последнее время вы стали очень ленивы. Сегодня пора бы встряхнуться! Прекратите, наконец, жаловаться на судьбу и приглядитесь повнимательнее: может, там, на горизонте замаячил шанс улучшить свою положение? Плыть по течению сейчас не ваш вариант. Проявите инициативу!
Космический совет: не перечьте госпоже Удаче, она пока еще рядом.
♍ Дева
Дева, вы один из немногих людей, кто может похвастаться свободной жизнью. Долгие годы вы делали, что хотели, и не знали забот. Но «белая полоса» имеет свойство заканчиваться. Хотите жить так же, мирно и без хлопот? Докажите Вселенной, что этого достойны! Начните трудиться на благо кого-то.
Космический совет: настало время самоотверженного служения.
♎ Весы
Весы, все проблемы кроются в родовых установках: вы не умеете быстро принимать решения, постоянно колеблетесь и в итоге упускаете хороший момент. Что делать? Брать инициативу в свои руки и смело шагать навстречу судьбе! Забудьте о том, что было раньше. Действуйте здесь и сейчас — начните все с нуля.
Космический совет: вам нужно выйти из фазы отрицания.
♏ Скорпион
Скорпион, 30 сентября позвольте себе немного отдохнуть от важных дел. Откажитесь от переговоров и встреч — они не принесут ожидаемого результата. Не пытайтесь выяснять отношения с близкими — задавят авторитетом. Проведите этот день в спокойной, тихой обстановке. Поразмышляйте о вечном.
Космический совет: смиритесь с обстоятельствами.
♐ Стрелец
Стрелец, сейчас вы активны, как никогда ранее. 30 сентября для вас — уникальный день, наполненный сюрпризами. Творите, танцуйте, пойте, знакомьтесь с новыми людьми, ходите на свидания — вдыхайте эту жизнь полной грудью! Вам во всем повезет!
Космический совет: наслаждайтесь своей свободой.
♑ Козерог
Козерог, иногда проблему не удается решить не потому, что не хватает ресурсов, а в силу законов природы. Ситуация разрешится сама, когда это будет угодно Вселенной. Участников одного большого процесса может быть бесконечно много — пока каждый не извлечет урок из сложившейся обстановки, дело не сдвинется с мертвой точки. Просто примите это.
Космический совет: позвольте Вселенной решить все за вас.
♒ Водолей
Водолей, 30 сентября старайтесь не принимать самостоятельно серьезных решений. Если возникнет дилемма, обратитесь за помощью к профессионалу. Ну или спросите совета у близких. Опрометчивые поступки могут обернуться печальными инцидентами. Будьте внимательны.
Космический совет: уверуйте в то, что говорят окружающие.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодня вам предстоит проявить организаторские способности. Не бойтесь креативить, вызывать оппонентов на диалог — зарабатывайте авторитет. Дела идут в гору — вам сопутствует удача! Используйте этот день по максимуму.
Космический совет: не бойтесь спонтанных решений.
Ранее 5-tv.ru рассказал, представителям каких знаков зодиака сейчас жизненно необходим отпуск.
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