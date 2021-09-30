Врач-сексолог рассказал, почему мужчины влюбляются в сильных и грубых женщин

Евгений Кульгавчук годами изучает человеческие отношения. Он уверен: просто так ничего не бывает.

Существует необычная теория о том, что мужчины всегда выбирают в пару только очень сильных женщин. Таких еще называют «стервами». Нежные красавицы часто горюют, не находя себе места, пока активные «самки» уводят их кавалеров. Несчастные просят объяснить феномен и рассказать, как с этим можно бороться.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук признался, что все дело в воспитании и историческом контексте. Как это работает? Очень просто.

Где взять героев?

Медик напомнил, что начало XX века ознаменовалось катастрофичными событиями. Сначала была Первая мировая война, затем гражданская война, а следом — Вторая мировая. За несколько десятилетий в боях и под пулями погибли самые активные, смелые и напористые мужчины. Те, что выжили, становились инвалидами или людьми с глубокими психологическими травмами. Никто не думал, о том, чтобы проявлять силу, завоевывать дам — не было энергии. Зачастую именно женщины спасали ухажеров из пропасти.

«В послевоенные годы мужское население выровнялось по численности, но некоторые исследователи считают, что еще не полностью восстановилось в качестве», — заметил специалист.

Кульгавчук подчеркнул и значимость социально-психологического фактора. В России, в частности, немало неполноценных семей, где рождаются мальчики. Их воспитывают влиятельные женщины — мама, бабушка, учительница. Даже детский врач в больнице зачастую оказывается дамой. Следовательно, с юных лет формируется установка — хорошая женщина есть власть.

«Мальчики учатся подчиняться, „слушаться“. В результате появляется новый класс послушных и пассивных мужчин, ищущих в отношениях заботливую, ответственную активную мать. Им и нравятся активные и напористые женщины. В этих случаях женщины вынуждены брать все на себя и нередко со временем устают от тяжелой ноши», — констатировал сексолог.

Врач считает модель отношений «влиятельная дама — маменькин сынок» совершенно неправильной. Он заметил: это ведет к ролевым искажениям и, в том числе к сексуальной дисгармонии в паре. Евгений Кульгавчук призывает воспитывать в мальчиках мужское начало и не подавлять их волю. В противном случае общество совсем останется без сильных и самостоятельных ухажеров.

«Браки мужчин и женщин, когда обе личности развиты, оба с активными жизненными позициями, в позиции „взрослый-взрослый“ можно считать гармоничными. Пусть активность будет синергичной, а не подавляющей. Берегите друг друга», — заключил эксперт.

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