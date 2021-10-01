Мясников назвал убивающие поджелудочную железу привычки

Злоупотребление спиртными напитками и курение может повлиять на развитие панкреатита. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Пациенты умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно», — сказал он.

По словам специалиста, к хроническому панкреатиту может привести употребление по 200 граммов крепких напитков пять раз в неделю.

«Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции», — пояснил Мясников.

Поджелудочную железу «убивают» камни желчного пузыря, вирусные инфекции, а также высокий уровень триглицеридов и прием некоторых медикаментов, заключил врач.

Как писал 5-tv.ru, ранее Александр Мясников рассказал, почему не стоит применять нитроглицерин во время инфаркта.