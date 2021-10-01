На видео попало, как пара бросила тела убитых родителей в Одинцово

В распоряжении 5-tv.ru появились видеозаписи с камер наблюдения, на которых заснята супружеская пара, подозреваемая в убийстве родителей-пенсионеров.

По предварительным данным, мужчина решил избавиться от тела убитых матери и отца и заказал для этих целей «Газель». На кадрах заметно, как мужчина с грузчиками выносит ящик. Позже выяснится, что в него погрузили тело матери подозреваемого.

Молодая пара снимала квартиру в доме на улице Садовой около шести лет. Владелец накануне прибыл к супругам, чтобы узнать, по какой причине те перестали платить за аренду. Он встретил арендаторов в лифте, когда те грузили ящики. Жильцы сказали, что отойдут за деньгами, но поспешили скрыться, бросив машину. Еще один ящик с трупом нашла на лестничной клетке возле квартиры.

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Позже в ящике, который остался в подъезде, нашли труп мужчины со спиленными ступнями. Тело женщины и недостающие части ее мужа обнаружили в припаркованной «Газели». Вероятно, пенсионеры были убиты три месяца назад. Ведется расследование, подозреваемые объявлены в розыск.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места обнаружения коробки с телом без ступней в Одинцово.