Поддержка бойцов СВО и реформа ЖКХ: Слуцкий обозначил задачи ЛДПР

Слуцкий: ЛДПР продолжает работу по поддержке бойцов СВО и простых людей

Либерально-демократическая партия продолжает работу, имея своим безусловным приоритетом поддержку бойцов СВО и их родных. Об этом и других направлениях деятельности рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном слете.

«У нас с вами идет СВО. В нас с вами верят и ждут от нас помощи миллионы людей, поэтому наши задачи не терпят промедления ни на один день. На новый уровень надо поднять работу с участниками, бойцами и офицерами специальной военной операции, членами их семей, семьями погибших», — заявил Слуцкий.

Однако партия работает и с другими проблемами.

Так, ЛДПР развивает свою цифровую инфраструктуру, чтобы быть доступной гражданам в любом регионе для форсированного и полного решения проблем, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«ЛДПР — первая цифровая партия. Предлагаю внедрить цифровой инструмент, которым сможет воспользоваться любой гражданин», — пояснил Слуцкий.

По словам председателя, эта работа поможет повысить скорость реакции депутатов ЛДПР в муниципалитетах, а также для передачи проблем на федеральный уровень при таковой необходимости.

Уже сейчас приемная Слуцкого принимает обращения, причем большая часть связана с жилищными проблемами. Таких жалоб почти 23% от общего числа.

«Недобросовестная управляющая компания, зажравшаяся и далекая от людей, которая у них за окном, пока они греют пузо с галстуком в своих офисах, не могут зайти в свой подъезд, не могут въехать люди с ограниченными возможностями в свои подъезды на пандусе, в подвалах стоит зловонная жидкость», — перечислил председатель актуальные проблемы.

По мнению Слуцкого, решением проблемы может быть передача сферы ЖКХ под контроль государства.

Также Слуцкий отметил, что для партии важна работа в каждом регионе и по каждому направлению, будь то миграционная политика, ЖКХ, образование, пенсии, поддержка женщин, молодежи, пожилых людей и другие вопросы. Председатель заверил, что эта деятельность будет продолжаться.

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