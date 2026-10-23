Еда для здоровья: этот продукт поможет снизить давление

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 47 0

С возрастом сосуды становятся более жесткими, что может способствовать развитию гипертонии.

Свекла при высоком давлении: в чем польза овощей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: свеклу назвали полезным продуктом для контроля артериального давления

Свекла может помочь контролировать артериальное давление благодаря воздействию на кровеносные сосуды. Об этом кардиолог больницы Маунт-Синай Фустер в Нью-Йорке Аннапурна Кини рассказала Mirror.

По словам специалиста, этот овощ помогает расслаблять гладкую мускулатуру сосудистых стенок и поддерживать их эластичность. С возрастом сосуды становятся более жесткими, что может способствовать развитию гипертонии.

«Если вы действительно хотите знать, что снижает кровяное давление, то это свекла», — сказала Кини.

Специалист объяснила, что важную роль в этом процессе играет оксид азота. Он расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток. Свекла богата нитратами, которые организм преобразует в это соединение, что может способствовать снижению давления.

Включать в рацион кардиолог предложила не только корнеплод, но и свекольную ботву. Кини рекомендует готовить ее с оливковым маслом, небольшим количеством чеснока и щепоткой соли. Зелень можно добавлять в супы, салаты и запеканки.

При этом питание — лишь одна из составляющих контроля давления. Также не стоит приуменьшать значение физической активности, регулярных осмотров и лекарств, которые могут потребоваться для лечения гипертонии.

Повышенное давление связано с риском инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности. Среди других возможных осложнений — ухудшение зрения, сосудистая деменция и аневризма аорты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:01
Белый дом: Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках
17:00
«Никогда не вернемся»: что испугало командира «Артемиды-II» во время полета к Луне
16:45
Попавший в аварию в Екатеринбурге автобус вез школьников с кулинарного квеста
16:34
Верховный суд разрешил поставить на учет авто из базы Интерпола
16:16
«А что тут такого?» — Волочкова не считает себя ответственной за рекламу магазина мошенников
16:10
Соучастника Дарьи Треповой* по делу о теракте приговорили к пожизненному

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
Долиной снова грозят суды? адвокат оценил последствия рекламы мошенников
«Необыкновенно талантливый»: прощание с Андреем Терентьевым прошло в Петербурге
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео