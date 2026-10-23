Еда для здоровья: этот продукт поможет снизить давление

Mirror: свеклу назвали полезным продуктом для контроля артериального давления

Свекла может помочь контролировать артериальное давление благодаря воздействию на кровеносные сосуды. Об этом кардиолог больницы Маунт-Синай Фустер в Нью-Йорке Аннапурна Кини рассказала Mirror.

По словам специалиста, этот овощ помогает расслаблять гладкую мускулатуру сосудистых стенок и поддерживать их эластичность. С возрастом сосуды становятся более жесткими, что может способствовать развитию гипертонии.

«Если вы действительно хотите знать, что снижает кровяное давление, то это свекла», — сказала Кини.

Специалист объяснила, что важную роль в этом процессе играет оксид азота. Он расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток. Свекла богата нитратами, которые организм преобразует в это соединение, что может способствовать снижению давления.

Включать в рацион кардиолог предложила не только корнеплод, но и свекольную ботву. Кини рекомендует готовить ее с оливковым маслом, небольшим количеством чеснока и щепоткой соли. Зелень можно добавлять в супы, салаты и запеканки.

При этом питание — лишь одна из составляющих контроля давления. Также не стоит приуменьшать значение физической активности, регулярных осмотров и лекарств, которые могут потребоваться для лечения гипертонии.

Повышенное давление связано с риском инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности. Среди других возможных осложнений — ухудшение зрения, сосудистая деменция и аневризма аорты.

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