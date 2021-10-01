Пушистые приметы: как узнать свое будущее по цвету перебегающей дорогу кошки

Кто не знаком с приметой с перебегающем дорогу черным котом в главной роли? Пожалуй, таких единицы! Люди разворачиваются и обходят место, где ступило несчастное животное, посыпают его солью, плюют на него и используют прочую «магию», лишь бы не навлечь на себя беду встречей с хвостатым. Но оказывается, не только черные пушистики могут повлиять на судьбу человека. Согласно менее распространенным приметам, сверхъестественный дар есть у кошек разного окраса, и каждая из расцветок предупреждает или о неприятностях, или наоборот — о грядущей радости! На всех лишь одно условие — зверь должен перебегать вам дорогу.

Рыжая кошка

Если на своем пути вы встречаете яркого рыжего кота, не беспокойтесь — это добрый знак. Вероятно, уже совсем скоро вы получите хорошие новости, богатитесь или нечто долгожданно-приятное произойдет с вами. По одной из версий, такая кошечка приносит с собой праздники и значимые события. Только ни в коем случае нельзя прогонять с дороги рыжего четверолапого — накликаете неурядицы в личной жизни! А вот если вы за рулем, и кот пытается проскочить перед самыми колесами — быть неприятностям.

Серая кошка

Серый цвет шубки у перебегающего вам дорогу усатого предвещает скорое завершение финансовых трудностей. Так что порадуйтесь, увидев такого, а лучше приласкайте и поблагодарите. Противоположный эффект ожидает невнимательных пешеходов и водителей, если они навредят животному — наступят, наедут, проявят грубость. В таком случае можете прощаться со своими денежками, если муки совести не проснутся раньше. Некоторые приметы говорят также о возможных проблемах со здоровьем после такой ситуации. «Отменить» действие можно, если поможете или приютите обиженного зверя.

Белая кошка

Белая кошка не только красивое, но и полезное создание. Многие верят, что встреча с ней — полная противоположность встрече с черной, а это значит, что впереди ждет приятный сюрприз от судьбы, а делам будет сопутствовать удача. А если успеете загадать желание, пока животное перебегает дорогу, оно обязательно исполнится. Днем эти существа подобны ангелам-хранителям, но ночью их лучше обходить стороной, иначе лишитесь везения.

Черная кошка

С черным котиком все давно знают — только черному коту и не везет! Считается, что если он бежит через дорогу слева направо, то несет с собой несчастья, испытания, а если справа налево — наоборот, будет всячески способствовать реализации ваших планов и завершит так называемую черную полосу жизни. И кроме прочего — избавит от сглаза и разрушит замыслы недоброжелателей. Если же многострадальный зверь бросился вам под ноги, знайте — он предупреждает об опасности! Или хочет испортить когтями ваши ботинки, что тоже, согласитесь, нежелательно.

Пестрая многоцветная кошка

Разноцветная кошка может подарить человеку целую счастливую неделю, если окажутся в нужном месте в нужное время. А частности, если пробежит наперерез идущему. Неприметная пестрянка настолько богата удачей, что по поверьям может принести радость родительства бездетным парам, а тем, у кого есть наследники, подарит благо гордости за их достижения. Если добиться расположения окрашенного в три пушистого, можно даже избавиться от сглаза и порчи! Так что хоть ночью все кошки и серы, лучше присмотреться получше — вдруг ваше счастье на пути!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что означает номер квартиры, в которой вы живете, с точки зрения нумерологии.