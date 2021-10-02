«Украинский любовник» сбежавшей из РФ Раковой: «Мы пообедали и больше я ее не видел»

Названный СМИ любовником сбежавшей экс-чиновницы Марины Раковой и гражданином Украины Артур Стеценко полностью опроверг озвученную о нем информацию.

«Это я и есть. Только у меня нет украинского гражданства», — заявил, как оказалось, супруг подозреваемой в мошенничестве вице-президента «Сбербанка».

Он подчеркнул, что накануне был вызван на допрос в качестве свидетеля, где ознакомился с материалами дела.

«Мне стали понятны материалы дела. Я потом сегодня выступлю», — пообещал мужчина.

В настоящее время он с ребенком находится в их подмосковном доме, где ранее проходили обыски. И не знает, куда пропала его супруга. Стеценко отметил, что перед ее исчезновением он ее забрал с работы, они пообедали и она уехала обратно в офис.

«Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у нее с собой не было. Связи сейчас нет», — пояснил супруг.

Мужчина не верит в виновность возлюбленной и считает дело о мошенничестве заказным.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, коллеги вице-президента «Сбербанка» Марины Раковой, подозреваемой в хищении 50 миллионов рублей и сбежавшей от следствия, превратили в драматическое представление заседание суда по избранию для них меры пресечения. Они рыдали и плакали.

Все упомянутые лица — фигуранты скандального дела о мошенничестве в особо крупном размере. Главным образом следствие интересуется расходованием средств на федеральный проект «Учитель будущего», который курировала Ракова. Она же добивалась финансирования от государства на реализацию ряда масштабных образовательных реформ.

Как только Марину Ракову заподозрили в хищении 50 миллионов, в ее дом и офис были направлены правоохранители для обысков. Саму вице-президента «Сбербанка» пригласили на допрос. Однако связь с ней после того пропала, сама фигурантка скрылась в неизвестном направлении. О ее местонахождении на данный момент ничего не известно.

Кроме того, стало известно о миллиардных субсидиях, которые получил Фонд новых форм развития образования, когда его руководителям был Инкин, замгендиректора — Зак, а Марина Ракова занимала пост заместителя главы Минпросвещения РФ. За время работы сбежавшей подозреваемой в ведомстве Фонду выделили 2,837 миллиарда рублей субсидий: ни до нее, ни после организация не получала подобных сумм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль в деле Раковой могли сыграть арестованные топ-менеджеры «Сбербанка».