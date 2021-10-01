Рыдали и падали на колени: подельники сбежавшей Раковой устроили истерику в суде

Топ-менеджерам «Сбербанка», подозреваемым в соучастии в хищении 50 миллионов рублей, избрали меру пресечения.

Коллеги вице-президента «Сбербанка» Марины Раковой, подозреваемой в хищении 50 миллионов рублей и сбежавшей от следствия, превратили в драматическое представление заседание суда по избранию для них меры пресечения.

По данным 5-tv.ru, во время процесса в Тверском суде Москвы управляющий директор финансовой организации Евгений Зак расплакался, а юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова упала на колени. Суд остался глух к мольбам и арестовал обоих, а также управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.

Все упомянутые лица — фигуранты скандального дела о мошенничестве в особо крупном размере. Главным образом следствие интересуется расходованием средств на федеральный проект «Учитель будущего», который курировала Ракова. Она же добивалась финансирования от государства на реализацию ряда масштабных образовательных реформ.

Как только Марину Ракову заподозрили в хищении 50 миллионов, в ее дом и офис были направлены правоохранители для обысков. Саму вице-президента «Сбербанка» пригласили на допрос. Однако связь с ней после того пропала, сама фигурантка скрылась в неизвестном направлении. О ее местонахождении на данный момент ничего не известно.

Кроме того, стало известно о миллиардных субсидиях, которые получил Фонд новых форм развития образования, когда его руководителям был Инкин, замгендиректора — Зак, а Марина Ракова занимала пост заместителя главы Минпросвещения РФ. За время работы сбежавшей подозреваемой в ведомстве Фонду выделили 2,837 миллиарда рублей субсидий: ни до нее, ни после организация не получала подобных сумм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль в деле Раковой могли сыграть арестованные топ-менеджеры «Сбербанка».