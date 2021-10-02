Нехороший дом: эзотерики рассказали о страшных тайнах особняка Пороховщикова

На огромный дом может претендовать предполагаемая внебрачная дочь великого актера. Но будет ли ей в нем комфортно?

Народный артист России Александр Пороховщиков ушел из жизни девять лет назад. Он всего на 36 дней пережил свою супругу Ирину. По официальным данным, у пары не было детей из-за проблем «по мужской части». Но недавно никому не известная россиянка по имени Анна заявила о себе на телевидении, сообщив, что она наследница актера…

Девушка предъявила публике ДНК-тест, якобы подтверждающий родство с Пороховщиковым. В каких условиях проводился анализ — непонятно, поэтому верить в его правдивость не приходится. Но если все же допустить, что итоги тестирования реальны, значит, Анне может отойти многомиллионное наследство гения. В частности, огромный фамильный особняк, расположенный в Москве.

Будет ли рада девушка неожиданному «подарку»? Сможет ли она хоть ненадолго задержаться в доме полном тайн и загадок? Ответы на эти вопросы знают специалисты в области эзотерики.

«Вечный» особняк

Особняк, построенный на Староконюшенном переулке, больше походит на избу в русском стиле. Его возвел потомственный дворянин и меценат Александр Пороховщиков в конце XIX века. В свое время этот человек был очень популярным: он прославился, как владелец строительной фирмы, но также серьезно занимался издательским делом.

Первым красивый дом арендовал электротехник Владимир Чиколев: он продавал в нем швейные машины с электродвигателями. Также в особняке располагались редакции и издательство «Газеты А. Гатцука» и «Календаря», затем «Библиотека для чтения» имени Горожанкиной. В течение нескольких лет «избу» арендовало «Общество воспитательниц и учительниц», которые давали бесплатные уроки по естественным наукам, пению и иностранным языкам. Там же работала женская Воскресная школа и педагогический музей.

В конце 1890-х дом наконец решили сдавать под жилье квартирантам. Приходили сюда, в частности, профессор философии, князь Сергей Трубецкой и композитор Александр Скрябин. Знаменитому актеру Александру Шалвовичу Пороховщикову — правнуку домостроителя — особняк передали в 1995 году. Договор аренды предполагал, что звезда может пользоваться жилплощадью 49 лет.

От печали до радости

По свидетельствам горничных Пороховщикова и его молодой жены Ирины, время от времени в особняке творились странные вещи. С одной стороны, в этих стенах семья чувствовала себя в полной безопасности, с другой — в них же происходили трагедии.

«Однажды я пошла воду наливать. Подхожу к ванной и вижу тень девочки. Я перепугалась, побежала к Пороховщикову, рассказала ему об увиденном. А он так спокойно: „Что ты, Марина, боишься? Да, здесь девочка летает“», - рассказывала одна из служанок пары.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова разъяснила, что в домах с большой историей действительно могут обитать приведения и всевозможные сущности. Они не опасны для тех, кого приняли. Но вот новым хозяевам первое время приходится очень непросто.

«В этом доме я увидела не только сущности, но и клад, какой-то схрон. Есть в этом доме что-то припрятанное людьми, которые жили ранее. Причем в нескольких местах! Это интересный дом, в котором много загадок и скелетов в шкафу!» — заметила эксперт.

Соцсети

Таролог уверена: если особняк достанется Анне, предполагаемой дочери актера, ей придется подружиться со всеми приведениями и смириться со всеми странностями этих стен. Если же у девушки слабая психика, ей лучше продать жилплощадь или передать в надежные руки для поддержания в хорошем состоянии.

«Сущности, конечно, могут разрушать психику или толкать на какие-то нехорошие мысли, нездоровые поступки. Поэтому, если брать такой дом, то нужно вызвать эзотерика, который сумеет вычистить его, сделать нейтральным для людей», — заметила Абравитова.

Судьба Анны

Мнение таролога разделяет и профессиональный нумеролог Вячеслав Дениченко. В беседе с 5-tv.ru он напомнил, что супруга Александра Пороховщикова как раз не справилась с тяжелой атмосферой особняка. Ирина покончила с собой в этих стенах, а перед смертью сообщила, что «дом забирает всех» и «вырваться из него» она «не в силах».

«Адрес — Староконюшенный переулок, город Москва, дом № 36, — складываем. Получается 2682 — возможности гибели, происшествия. Дом подвержен разрушениям, проблемам», — заключил Дениченко.

Рассчитав кармическое число Пороховщикова, нумеролог добавил, что только ему в указанном особняке могло повезти. Аура благоволила к успехам, творческому прорыву. У Ирины же, по мнению эксперта, в доме все могло быть хорошо лишь при одном условии: если бы она не сменила фамилию при замужестве.

Вячеслав Дениченко считает, что вероятному ребенку Александра Шалвовича в большой «избе» будет также комфортно. Если Анна и правда дочь покойного актера, ее ждет большое будущее. В противном случае, при незаконном завладении жилплощадью, большое разочарование.

«Анна — 413: тьма, победа и что-то, связанное с сумасшествием. Этот человек склонен к помешательству», — с сожалением констатировал нумеролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что физиогномист раскрыла истинные мотивы якобы внебрачной дочери Александра Пороховщикова.