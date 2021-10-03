Татьяна Плаксина сменила иудаизм на христианство.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина, несколько недель назад исчезнувшая из соцсетей и поля зрения СМИ, все это время находилась в православном монастыре. Там девушка, исповедовавшая ранее иудаизм, приняла крещение. Об этом стало известно в эфире НТВ.

«Она мне говорит: „Если мама узнает, она убьет меня“. Она осознала, что это ей нужно, потому что дальше было уже некуда. Она теперь христианка, начала причащаться, очень сильно изменилась», — рассказали служители монастыря.

Они уточнили, что стричься в монахини дочь Успенской пока не собирается. В свою очередь поклонники Плаксиной объясняли ее исчезновение лечением от наркозависимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Любови Успенской после многолетнего конфликта с матерью решила помириться с ней и пойти по ее стопам — девушка занимается музыкой и дает домашние концерты. Однако ее увлечение, по мнению психолога, — попытка примириться с собой и доказать себе что-то.