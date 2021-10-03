🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

|
Оксана Тарасова
7 611

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 октября, убывающая Луна в знаке Девы благоприятствует кропотливой работе, требующей вдумчивого и серьезного подхода

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 октября, убывающая Луна находится в знаке Дева. Это значит, что пришло время выполнить всю работу, которые вы ранее откладывали из-за нехватки сил. Возможно, именно сегодня вам удастся разделаться с проблемами максимально быстро и просто.

♈ Овен

Овны, сегодня у вас появится хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее упущенное из вида. Возможно, вы фокусировали свое внимание на чем-то таком, что отвлекало от действительно стоящих вещей. Пришло время присмотреться к деталям.

Космический совет: взгляните на вещи по-новому.

♉ Телец

Тельцы, пришло время для разговора по душам. Когда вы последний раз обращались советам к бабушкам или дедушкам? А ведь они будут безумно рады вашему вниманию. Сегодня для вас будет полезно общение с представителями старшего поколения, позволяющее набраться житейской мудрости.

Космический совет: навестите своих родных.

♊ Близнецы

Близнецы, вы всей душой уже готовы к переменам. Однако перемены почему-то не готовы к вам. Не спешите расстраиваться. Вселенная вас уже давно услышала, и, как только будет пора принимать поворотные решения, обязательно даст знак.

Космический совет: терпеливо ждите.

♋ Рак

Раки, сегодня вам лучше сторониться любых конфликтов, как в делах бизнеса, так и в личных отношениях. Ваши эмоции будут зашкаливать, и велика вероятность, что вы наговорите лишнего. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы избежать глупых ссор и расставаний.

Космический совет: не позволяйте гневу управлять вами.

♌ Лев

Львы, сегодня вы будете крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам. Особенно тяжело будет перенести, если кто-то затронет ваше самолюбие. Однако ругаться ни к чему. Проанализируйте слова собеседника и подумайте: а, может быть, в них кроется истина?

Космический совет: мотайте на ус все, что о вас говорят.

♍ Дева

Девы, сегодня идеальный день для домашних хлопот, решения неурядиц и окончания давно затянувшихся дел. Наконец-то вы сможете выдохнуть свободно. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем.

Космический совет: избавьтесь от всего, что вас беспокоит.

♎ Весы

Весы, самое время заняться саморазвитием. Как давно вы окунались в мир литературы или обучающих курсов? Вселенная рекомендует начать. Также сегодня будет плодотворно продвигаться учеба, повышение квалификации и любое самосовершенствование.

Космический совет: займитесь саморазвитием.

♏ Скорпион

Скорпионы, иногда нужно немного поднажать, чтобы потом отдохнуть и успокоиться. Сейчас вселенная рекомендует вам потратить всю энергию на привлечение перемен. Ищите знаки, следуйте им, не упускайте шансы и не опускайте руки. Дорогу осилит идущий. У вас все получится!

Космический совет: соберите волю в кулак.

♐ Стрелец

Стрельцы, хватит работать! Трудоголизм — это не всегда хорошо. Вы можете абсолютно перестать радоваться мелочам, утопая в работе. Воскресенье отведено под отдых, под работу не тела, но духа. Встретьтесь с друзьями, сходите в кино, расслабьтесь в ванне и посмотрите хороший фильм в конце концов!

Космический совет: позвольте себе расслабиться.

♑ Козерог

Козероги, легко осуществить чужую мечту, но сложно свою. Когда вы спотыкаетесь и падаете, не стоит себя ругать. Любое падение означает, что вы двигаетесь к цели, а движение — жизнь. Только остановившись, вы перестанете развиваться. Не допустите этого.

Космический совет: не опускайте руки. 

♒ Водолей

Водолеи, самовнушение — великая вещь. Трудно поверить, но окружающие вас видят именно таким, каким вы видите себя сами. Если вы сомневаетесь в каждом шаге, не получится заслужить доверие других. Поверьте себя, в свои силы и докажите обществу, что вы — лучший.

Космический совет: полюбите себя. 

♊ Рыбы

Рыбы, если ваше дело не приносит вам бешеных денег и вдохновения - это не ваше дело. Пришло время переключиться. Вы же не хотите потратить всю жизнь на то, чтобы заниматься тем, что вам не нравится? Вспомните о своих талантах и начните их развивать. 

Космический совет: пробудите своего внутреннего творца. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, представителям каких знаков зодиака сейчас жизненно необходим отпуск.

+7° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.92
0.26 84.46
0.15
Как по дате рождения определить идеальный месяц для рождения детей

Последние новости

0:01
Что можно и нельзя делать 4 октября в день Кондрата да Ипата
23:40
В Ленобласти после загадочного СМС пропала беременная супруга бизнесмена
23:21
В Риме из-за пожара едва не обрушился старинный мост Индустрии над Тибром
23:04
Тарасова жестко раскритиковала дебютное выступление Агаты Муцениеце на льду
22:46
«Досье Пандоры»: Журналисты узнали об офшорах Зеленского
22:28
В Киеве прошел марш в память о жертвах расстрела в Бабьем Яру

Сейчас читают

Все реже приходят: что стало с могилой звезды «Любовь и голуби» Нины Дорошиной
Как по дате рождения определить идеальный месяц для рождения детей
Убежавшая в монастырь дочь Успенской крестилась втайне от матери: «Если узнает — убьет»
Сильная Земля принесет удачу решительным: Китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака