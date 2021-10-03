Как компенсировать нерешительность Весов-мальчиков, правильно подобрав имя

Имя человека — это те звуковые вибрации, на которые он отзывается всю жизнь. От того, как назовешь ребенка, будет зависеть его характер и судьба, уверены специалисты по звездам. Самые удачные варианты имени для мальчика, родившегося с 24 сентября по 23 октября под знаком Весов, в беседе с 5-tv.ru раскрыла астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

Что характеризует мужчину знака Весов? За мужские качества во всех знаках зодиака отвечают Солнце и Марс. Но дело в том, что в случае Весов обе планеты находятся в зоне своей слабости, отметила астролог.

«Это проявляется в том, что, с одной стороны, мужчины-Весы очень рассудительные, умные, логичные, но нерешительные. Они стремятся к гармонии, но стремятся к ней слишком жестко, из-за этого часто попадают в неприятные ситуации», — отметила эксперт.

Избежать трудностей по жизни, уверена астролог, поможет выбор правильного имени для мальчика-Весов.

«Этому знаку больше подходят длинные имена, состоящие из трех слогов: Константин, Станислав, Анатолий, Арсений, Иннокентий. При этом желательно, чтобы в имени присутствовала буква С. Этот согласный символизирует и привлекает в имя Солнце, энергии которого так не хватает Весам», — подчеркнула астролог.

Также, отметила специалист по звездам, имена, оканчивающиеся на –слав, такие как Вячеслав, Станислав, Венцеслав, Владислав, Святослав, Бронислав, Ярослав и другие, также очень усиливают энергию Солнце и Марса, что очень поможет мальчикам-Весам в дальнейшей жизни.

Однако детям осени следует избегать имен грубых, коротких и содержащих буквы Р и Г.

«Если вы подберете мальчику-Весам правильное, в соответствии с рекомендациями имя, то ребенок будет счастлив по жизни», — подытожила экстрасенс.

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