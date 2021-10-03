Как по дате рождения определить идеальный месяц для рождения детей

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Алексей Хитров
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Нумеролог дал формулу расчета благоприятного времени для появления в семье малыша, на основании которого можно высчитать и месяц для зачатия.

Как по дате рождения определить идеальный месяц для рождения детей

Фото: Depositphotos / FamVeldman

Эзотерик и нумеролог Артем Донсков утверждает, что магия чисел помогает наладить гармонию в семье и указывает идеальное время, когда женщине нужно рожать.

Эксперт объяснил, как высчитать подходящий для родов месяц, опираясь на дату рождения будущей мамы. К примеру, женщина родилась 23 февраля 1984 года. Складываем цифры в дате: 2+3+0+2+1+9+8+4=29. Полученные цифры также складываем: сначала 2+9=11, затем 1+1=2. Итоговое число 2 — это номер жизненного пути, по которому делаются предсказания, подобно знакам зодиака в гороскопах, говорит Донсков.

«Я высчитал самые благоприятные и гармоничные месяца рождения детей для каждой цифры. Кроме того, в будущем это обеспечит вашим отношениям с ребенком гармонию и взаимопонимание», — цитирует нумеролога Wday.ru.

В какие месяцы лучше рожать ребенка

Число 1 — август, сентябрь;

Число 2 — декабрь;

Число 3 — февраль;

Число 4 — март;

Число 5 — май, ноябрь;

Число 6 — июль;

Число 7 — июнь;

Число 8 — апрель;

Число 9 — январь, октябрь.

Зная подходящий месяц для рождения малыша, можно определить и время его зачатия, указывает Донсков. Также он рекомендует за несколько месяцев до беременности начать избегать стрессов, принимать витамины и смотреть хорошие, добрые фильмы для получения положительных эмоций.

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Как по дате рождения определить идеальный месяц для рождения детей

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