Погоня за подозреваемым в тройном убийстве под Оренбургом попала на видео

Погоня за подозреваемым в убийстве трех студенток в оренбургском городе Гае попала на видео. Его опубликовало МВД России.

На ролике видно, как преследуемый, за рулем угнанного автомобиля ВАЗ совершает экстремальные маневры, пытаясь уйти от полиции. После преследования, он бросил авто и попытался скрыться на территории детского сада. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, подозреваемого 29-летнего Александра Лазарева задержали в Орске. С ним проведут следственные действия.

Тройное убийство в Гае

Двух девушек нашли убитыми 30 сентября рано утром после тушения пожара в жилом доме в городе Гай Оренбургской области. Тело третьей лежало во дворе. Все погибшие учились в медколледже города Орска и втроем снимали жилье.

Расследование уголовного дела было взято на контроль лично главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. На поиски убийцы были брошены силы правоохранительных органов двух регионов — Оренбургской области и Башкирии.

Установить возможную причастность подозреваемого к тройному убийству удалось по ДНК, найденной накануне на брошенной в полукилометре от места преступления окровавленной одежде.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее было опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом.