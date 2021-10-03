Опубликовано видео задержания убийцы троих девушек в Оренбургской области Александра Лазарева. На кадрах видно, что мужчину брали с десяток полицейских.

Как сообщает Урал56.ру, Лазарева поймали в Орске на территории детского сада рядом с местной школой № 38. Все произошло при попытке угона автомобиля, а очевидцы сообщили, что слышали стрельбу. Однако подтверждения данной информации нет.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, установить возможную причастность 30-летнего Александра Лазарева к зверскому убийству девушек в городе Гай удалось по ДНК, найденной накануне на брошенной в полукилометре от жилого дома на Молодежной улице окровавленной одежде. За два дня до этого в одной из квартир были найдены тела двух девушек, третья умерла во дворе в попытке убежать босиком от своего убийцы.

Расследование уголовного дела было взято на контроль лично глав Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который несколько часов назад потребовал скорейшего задержания подозреваемого. На поиски уже сидевшего за убийство Лазарева были брошены все силы правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru публиковал выдержки из биографии Александра Лазарева, который к 30 годам успел два раза отсидеть в тюрьме.