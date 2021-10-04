Юморист Бандурин рассказал о поножовщине между его дочерью и зятем

Юморист Николай Бандурин заявил, что его дочь Екатерина чуть было насмерть не заколола мужа, который покушался на ее жизнь. Признание он сделал в шоу Леры Кудрявцевой на НТВ.

Выяснилось, что у наследницы артиста не складывалась личная жизнь, так как она находила себе в избранники людей с психологическими проблемами. Родители решили не вмешиваться в жизнь дочери, пока дело не дошло до криминала.

Екатерина часто ссорилась с супругом. Отношения только ухудшились после рождения сына Тимофея. Однажды во время конфликта мужчина потерял контроль и начал душить жену. Она отбивалась ножом и несколько раз ударила мужа в живот, однако тот выжил.

«Было ощущение полного бессилия, страх смерти. Когда он меня душил, я думала, что глаза лопнут. С краев кухня начала чернеть, я даже сознание потеряла, а потом белая вспышка, и я уже с ножом в руках, а он на полу истекает кровью. Я не помню, что я делала и как», — призналась Екатерина в том же шоу.

Однако, по словам Бандуриной, если бы она не схватилась за оружие, он мог бы ее прикончить.

Как писал 5-tv.ru ранее, коллега Николая Бандурина Михаил Вашуков назвал причину распада их дуэта.