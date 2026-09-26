Макрон не исключил возвращения на президентский пост после ухода

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что в будущем может вновь претендовать на должность главы государства после завершения своего второго срока. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Variety.

«Давайте внесем ясность: согласно нашей Конституции, гражданин имеет право на два срока подряд. Мой срок закончится в мае следующего года, и французский народ изберет кого-то другого. <…> Но я ничего не исключаю. Возвращаться довольно необычно, но — посмотрим», — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что «жизнь полна изобретательности — порой даже больше, чем кино».

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Согласно Конституции страны, Макрон не сможет выдвинуть свою кандидатуру на третий срок подряд после завершения нынешних полномочий.

При этом опрос Ipsos и сети частных инженерных вузов CESI показал снижение рейтинга одобрения французского президента до 16%. Это стало минимальным показателем за время его пребывания на посту главы государства.

Эмманюэль Макрон основал центристское движение «Вперед!» и ранее занимал должность министра экономики Франции. В 2017 году он стал самым молодым президентом страны со времен Наполеона Бонапарта — на момент избрания ему было 39 лет. В 2017 и 2022 годах Макрон победил в президентской гонке лидера французских правых Марин Ле Пен, которая ранее заявляла о намерении участвовать в выборах 2027 года.

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