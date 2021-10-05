🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 октября, убывающая Луна в Деве принесет представителям многих знаков зодиака активный день, наполненный общением. В то же время остерегайтесь конфликтов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 октября, убывающая Луна в знаке Девы сулит представителям многих знаков зодиака благоприятный день для заключения сделок, подписания контрактов, презентаций и всего, что связано с коммуникациями. Сегодняшний день буквально создан для того, чтобы люди могли эффективно обмениваться мыслями. Однако не стоит быть чересчур несдержанными, из-за этого не исключены конфликты.
♈ Овен
Если вы просыпаетесь, чувствуя себя свирепым животным — вините во всем звезды. Поддайтесь своей стихийной природе, Овны. Сегодня ваша карьера требует импровизационного стиля вместо линейного подхода. Учитывая опыт, который вы приобрели за эти годы, у вас есть возможность рисковать без страха потери. Если вы хотели начать что-то новое, но ждали знака от судьбы — это он.
Космический совет: поддайтесь бушующей стихии внутри себя.
♉ Телец
Какие вы, Тельцы, все же рисковые! Решать сердцем там, где нужен холодный расчет, очень опасно. Соблюдайте строгую границу между личным и профессиональным, защищайте свои интересы. Представителям знака, переживающим эмоциональную потерю, сегодня стоит дать волю грусти. Ключ к успеху сегодняшнего дня в том, чтобы дать выход подавленным эмоциям, но при этом остаться как бы в стороне от бушующего в вас горя.
Космический совет: если хотите погрустить, то грустите, если душа требует веселья — отдайтесь ему полностью.
♊ Близнецы
С одной стороны, вы полны энтузиазма. С другой стороны, вы позволяете неуверенности в себе мешать вам двигаться вперед. Что вам не помешает, так это вера в свои способности, Близнецы. Начните что-то новое — только не забудьте выложить из ментального чемоданчика все, что станет лишним грузом в вашем «путешествии». Имейте в виду, что многое еще не известно о предстоящей дороге — и это лучшее, что в ней есть. Не бойтесь импровизировать и позвольте себе учиться на своих ошибках.
Космический совет: начните что-то новое.
♋ Рак
Помните, что самообладание может быть достигнуто только с помощью тяжелой работы. Не бойтесь суетиться, Раки. Это то, что поможет вам подняться на новый уровень. Вы можете чувствовать, что должны пожертвовать своей личной жизнью, чтобы добиться успеха. Поверьте, что будут денежные вознаграждения. На данный момент сосредоточьтесь на усвоении всего, что встречается на вашем пути. Это отличные возможности учиться и расти.
Космический совет: не упустите карьерные возможности.
♌ Лев
Львы, примите как факт — вы не можете все контролировать! Доверьтесь вселенскому замыслу и перестаньте сомневаться в его адекватности. Чтобы подняться выше по лестнице благополучия — сделайте благодарность ежедневной практикой. Благодарите за все благословения, которые изливаются (и еще должны изливаться), и вы увидите, что ваше энергетическое поле становится подобным магниту для всего самого лучшего, что только может дать мир.
Космический совет: поверьте, что Вселенная любит вас.
♍ Дева
Девы, умение расставаться — это искусство. Не пренебрегайте его постижением в полной мере. Любите себя и уходите от людей и ситуаций, причиняющих сердечную боль. Вселенная напоминает, периодически нужно производить генеральную чистку — отпускать все, что есть в вашей жизни. Что уйдет, то уйдет, не стоит и печалиться. А вот то, что останется — по-настоящему ваше и это самое ценное, что есть в жизни на данный момент времени.
Космический совет: уходите от людей и ситуаций, причиняющих сердечную боль.
♎ Весы
Весы, вы слишком переоценили план и сроки его выполнения. Испытываемое разочарование — это намек на то, что не всегда все будет идти по накатанной. Вселенная хочет, чтобы вы поверили в высшие силы и начали им доверять. Несмотря на внешнее крушение заветной мечты — на самом деле, все в идеальном порядке. Продолжайте двигаться в нужном направлении небольшими шагами и прекратите, наконец, торопить потоки космической энергии.
Космический совет: несмотря на кажущийся проигрыш, все работает в вашу пользу.
♏ Скорпион
Скорпионы, вы стали чересчур ранимыми. Хватит ждать от людей больше, чем они могут дать. Никто не обязан ставить ваши интересы выше собственных. Пора признать горькую правду жизни: каждый старается, прежде всего, для себя. Если вам стало грустно и одиноко, никто в этой ситуации не поможет вам, кроме вас самих. Перестаньте жаловаться на судьбу и начните, наконец, действовать. В ваших несчастьях никто не виноват.
Космический совет: прекратите жаловаться на судьбу.
♐ Стрелец
Стрельцы, чувствуете ли вы, что отношения с неким человеком начинают вмешиваться в вашу жизнь, в ваши отношения с родными и близкими? Время пересмотреть сомнительные связи. Вы можете оказаться на распутье. Куда мне идти, как действовать, что говорить? Сегодня нельзя отдавать предпочтение чему-то одному: слушайте сразу и разум, и сердце.
Космический совет: найдите баланс между головой и сердцем.
♑ Козерог
Козероги, вы так близки к результату! Освободите сегодня в себе лидера, который поведет вперед не только себя, но и окружающих. Сегодня вы — Наполеон, чья грудь жаждет медалей и орденов. Но помните, что великий полководец заработал свою славу упорным трудом, знаниями и профессионализмом. Так нужно и вам: финансовый и профессиональный рост случается только у тех, кто сам к нему стремится. Трудитесь, берите инициативу на себя — сегодня ваши старания не останутся незамеченными.
Космический совет: проявите лидерские качества и результат не заставит себя ждать.
♒ Водолей
Водолеям лучше всего посвятить сегодняшний день умственной работе, размышлениям, переговорам. Вам будет особенно легко формулировать ваши мысли, договариваться с окружающими, приводить убедительные доводы. Однако эмоционального покоя день не обещает. Сосредоточьтесь на интеллектуальных достижениях.
Космический совет: позвольте своим словам и мыслям привести вас к успеху.
♊ Рыбы
Рыбам день принесет удачу в сфере деловой активности, достижений, реализации проектов и задач. Для личной жизни и близкого эмоционального общения 5 октября, однако, может оказаться неудачным днем. Будет сложно найти общий язык, а ваше часто меняющееся настроение тоже не будет улучшать ситуацию. Наблюдайте за своим внутренним состоянием и работайте с ним. А также с готовностью ожидайте поддержку судьбы.
Космический совет: посвятите день работе, личные вопросы решайте с холодной головой.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 4 по 10 октября. В следующие семь дней нас ожидает довольно непростой период. Астролог Алена Никольская советует воздержаться от бурных ссор и уделить внимание детям.
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