Секретные жесты выдали, когда Меган Маркл и Кейт Миддлтон начали ссориться

Писатель и королевский эксперт Эндрю Нортон выпустил шесть новых глав своей переизданной книги «Меган: Голливудская принцесса», рассказывающей истории актрисы, а после замужества герцогини Сассекской, Меган Маркл. В новом издании появились ранее неизвестные факты из ее биографии, а также некоторые подробности взаимоотношений с Кейт Миддлтон. Отрывки из книги опубликовал британский таблоид Daily Mirror.

Автор ссылается на эксперта по языку тела Джуди Джеймс который утверждает, что отношения между герцогиней Сассекской и герцогиней Кембриджской начали портиться, даже когда на камеру они притворялись близкими друзьями.

Так, эксперт внимательно изучил сцену интервью «великолепной четверки» — Меган, Гарри, Уильяма и Кейт — на Королевском форуме в 2018 году. В тот момент, как пишет автор, между обоими наследниками престола чувствовалось явное напряжение, что негативно повлияло на весь разговор. Это отразилось и на поведении жен герцогов. Он подчеркивает ту разницу, которая бросалась в глаза в жестах герцогинь. Порывистая, активная и страстная Меган и «маринованная многолетними королевскими обычаями» Миддлтон совершенно не смотрели друг на друга и «нервно хихикали», отмечает автор.

Мортон напоминает о знаменитой ссоре герцогинь, о которой Маркл рассказала в интервью телеведущей Опре Уинфри. Она произошла на примерке платьев для подружек невесты. Как писало The Sun, обе герцогини не смогли сойтись во мнении: надевать трехлетней принцессе Шарлоте — дочери Кейт и принца Уильяма — на свадьбу колготки или нет. Поговаривали, Маркл даже довела герцогиню Кембриджскую до слез. По версии писателя Мортона, Кейт в тот момент было непросто: она носила третьего ребенка и, по его мнению, у нее «не было достаточно энергии», чтобы наладить отношения с невесткой.

Позднее Меган попыталась уладить конфликт и подарила Кейт и ее подругам по дорогостоящему золотому браслету ювелира Лизетт Полни.

Мортон также подчеркнул, Маркл изначально предвзято относилась к старшим членам королевской семьи, даже называла их «недружелюбными и ревнивыми».

«Было видно, что Маркл всегда была готова дать отпор. Королевская семья понимала, что с ней и Гарри весьма непросто иметь дело», — заключил автор.

Как ранее писал 5-tv.ru, принц Уильям выступил против крестин своей племянницы Лилибет в Великобритании. Родители девочки принц Гарри и Меган Маркл хотели крестить дочь по королевской традиции в Виндзоре.