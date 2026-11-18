People: мать четверых детей застрелили в день ее рождения

В Далласе неизвестные открыли огонь по автомобилю, за рулем которого находилась 35-летняя Стефани Гонсалес. О трагедии сообщило People.

Преступление произошло поздним вечером на съезде шоссе. Раненую женщину обнаружили проезжавшие мимо люди.

Пострадавшая находилась в салоне своей обстрелянной машины. Ее экстренно доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

На следующий день полиция Далласа подтвердила факт гибели многодетной матери. Следователи пока не установили личности нападавших и не выяснили мотивы преступления. Сотрудники полиции уточнили, что разбирательство продолжается.

Родственники погибшей уверены, что убийство не было случайным совпадением. Нападение произошло именно в ее 35-й день рождения. По словам двоюродной сестры Вивиан Бриттон, женщина возвращалась с рабочей смены домой, чтобы провести праздничный вечер со своими четырьмя детьми. Младшему ребенку исполнилось всего четыре месяца.

Путь от предприятия, где работала погибшая на руководящей должности, до ее дома в юго-восточной части города должен был занять около получаса. В тот роковой день до него оставалось буквально десять минут.

Близкие и коллеги вспоминают Стефани Гонсалес как отзывчивого и жизнерадостного человека, которая любила рассказывать о своей ферме и заботилась об окружающих. Семья убитой надеется на поимку преступников.

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