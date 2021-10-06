BadComedian раскритиковал сериал «Игра в кальмара»

Известный блогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов), который занимается обзором фильмов, раскритиковал возглавивший рейтинг Netflix корейский сериал «Игра в кальмара». Эксклюзивный комментарий блогер дал 5-tv.ru.

«Я оцениваю не очень хорошо, в отличие, наверное, от большинства людей, потому что Netflix очень популярен, бьет все рекорды — и возможные и невозможные — но тем не менее меня он так сильно не впечатлил. Это нет, не ужаснейший сериал в истории ни в коем случае, просто мне кажется, во многом он вторичен», — сказал Евгений Баженов.

BadComedian предположил, что это ощущение может быть связано с тем, что ранее он посмотрел большое количество схожих проектов. Они справлялись с донесением тех же идей, что и сериал, лучше.

«Меня сериал не впечатлил, мне он оказался затянутым. Не понравились диалоги, там есть очень интересные хорошие ходы, есть хорошие актерские работы, но это не стоит девяти часов, которые тратятся на этот сериал. Особенно после того, как на девятом часу просмотра ты знакомишься с концовкой этого сериала. Можно сказать, это повергло меня в шок, насколько, что называется, концовку слили. Поэтому я не в восторге от происходящего. И происходящего хайпа тоже», — раскритиковал «Игру в кальмара» Евгений Баженов.

Тем, кому сериал понравился, блогер посоветовал посмотреть другие продукты корейского кинематографа. Например, картины «Желтое море» или «Олдбой». Также можно обратить внимание на мировой кинематограф: грузинскую ленту «Тринадцать», тайландскую «Тринадцать заданий», а также японскую «Королевскую битву». Кроме того, BadComedian посоветовал обратить внимание на такие популярные серии, как «Куб» и «Пила».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что южнокорейский веб-сериал «Игра в кальмара», вышедший 17 сентября, возглавил топ Netflix более чем в 80 странах мира. Почему он снискал огромную популярность, рассказала профессор Сьюзан Уоткинс из Школы культурных и гуманитарных исследований Университета Лидса Беккета.