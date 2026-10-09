«Не может быть»: девушка нашла потерянную сестру среди соперниц на соревновании

People: девушка нашла потерянную сестру среди соперниц на соревновании

В США 19-летняя Саманта Ренсволд встретила свою биологическую сестру на турнире по софтболу. На сходство с 18-летней Кайанн Дин, выступавшей за команду соперников, обратила внимание подруга Саманты. Об истории девушек сообщил People.

Ренсволд выросла в приемной семье и знала о существовании младшей сестры, однако не представляла, как та выглядит и где живет. Об их родстве ей ранее рассказал биологический брат, разыскавший ее семью.

Впервые увидев похожую на себя участницу турнира в августе 2025 года, Саманта не решилась заговорить с ней.

«Я думала: «Этого просто не может быть», — вспоминает девушка.

После игры она рассказала о встрече приемной матери. Вместе они изучили список участников и нашли имя Кайанн. Женщина знала, что именно так биологическая мать назвала младшую дочь.

На следующем матче приемная мать Саманты подошла к семье Кайанн. Выяснилось, что сведения о биологической матери обеих девушек совпадают, а сами они родились в одной больнице.

Это убедило Саманту и Кайанн, что они биологические сестры, хотя тест ДНК они не проходили.

Саманта выросла в Полсоне, а Кайанн — в Уордене, примерно в 600 километрах от нее. После знакомства они обнаружили, что их объединяют не только внешность и софтбол. В старших классах обе играли в волейбол, выступали под шестым номером и занимали одну позицию. Саманта также отметила похожий смех.

Теперь Ренсволд учится на первом курсе колледжа в Спокане, штат Вашингтон, а Дин — в Северной Дакоте. Несмотря на расстояние, девушки получили возможность общаться и проводить время вместе.

«Теперь так здорово, что я могу увидеть ее, встретиться с ней, проводить с ней время», — поделилась Саманта.

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