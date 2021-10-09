Циркачи встали друг к другу на плечи, после чего нижний пошел вперед по натянутому тросу. Во время исполнения опасного трюка в зале все молчали, но когда артисты сорвались, зрители вскрикнули.

В Новокузнецке во время исполнения опасного циркового трюка трое гимнастов сорвались с высоты. Видео инцидента было опубликовано на странице группы о городских происшествиях в Instagram.

На кадрах с выступления видно, как три гимнаста забрались друг к другу на плечи — удерживая двух коллег самый нижний пошел по канату. В руках он держал шест для равновесия. Примерно на середине пути артист неожиданно оступился и потерял равновесие. В зале раздались крики ужаса.

View this post on Instagram Публикация от ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК (@nvkzdtp)

Двое гимнастов полетели вниз, а девушка, которая была на самой вершине, наоборот, подлетела вверх на страховочном тросе, после чего осторожно встала на канат. К облегчению зрителей, еще два артиста мягко приземлились на арену, так что происшествие обошлось без тяжелых травм.

Благодарная публика наградила бесстрашных циркачей громкими аплодисментами. В комментариях к видео падения написали, что во время просмотра им стало страшно за артистов, чья работа, без всяких сомнений, связана с большим риском.

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