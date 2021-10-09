Опубликованы фото с места гибели актера Большого театра, которого придавила декорция
| Игорь Рязов Происшествия Срочная новость 1 076
Снимки с места трагедии, произошедшей во время оперы «Садко» опубликовала прокуратура. Погибшим оказался 37-летний артист мимического театра Евгений Кулеш.
Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил
Прокуратура Москвы опубликовала фото с места гибели актера Большого театра во время оперы «Садко». Погибшим оказался 37-летний артист мимического театра Евгений Кулеш.
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