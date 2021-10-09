Опубликованы фото с места гибели актера Большого театра, которого придавила декорция

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Игорь Рязов
Срочная новость 1 076

Снимки с места трагедии, произошедшей во время оперы «Садко» опубликовала прокуратура. Погибшим оказался 37-летний артист мимического театра Евгений Кулеш.

Опубликованы фото с места гибели актера Большого театра, которого придавила декорция

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Тема:
Актер погиб на сцене Большого театра

Прокуратура Москвы опубликовала фото с места гибели актера Большого театра во время оперы «Садко». Погибшим оказался 37-летний артист мимического театра Евгений Кулеш.

Опубликованы фото с места гибели актера Большого театра, которого придавила декорция

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T.me @moscowproc

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T.me @moscowproc

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Актер погиб на сцене Большого театра
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