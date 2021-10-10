У трагически погибшего актера Большого театра осталась мать

37-летний артист полжизни отдал сцене. Коллеги рассказали, что он даже не успел жениться.

Актер Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра, которому отдал 20 лет своей жизни. Он был так влюблен в свою профессию, что не думал ни о семье, ни о детях. Из близких родственников покойного осталась только мама. Об этом в интервью ФАН сообщила коллега несчастного Татьяна Кравцова.

Актриса заметила, что Евгений всю жизнь проживал с родительницей. Невозможно представить, как бедная женщина будет мириться с мыслью о кончине наследника. По словам Кравцовой, Кулеш был очень добрым и милым. Его ценили и уважали все вокруг.

«Женя был прекрасным, отзывчивым человеком, который приходил на помощь в личных ситуациях. Один раз выручил меня с билетами для родителей, потому что мне не давали пригласительных…» — вспоминала Татьяна.

Она также заметила, что 37-летний Евгений Кулеш был большим профессионалом и очень хорошо знал свое ремесло. Он готовил актеров к спектаклям и помогал в них ориентироваться. Кравцова до сих пор не может поверить в трагедию.

По официальным данным, Кулеш погиб во время показа оперы «Садко» 9 октября. Молодого мужчину вдавила в пол огромная двухтонная декорация. Многие считают это трагической случайностью: мол, просто не успел вовремя уйти со сцены. Точные обстоятельства ЧП предстоит выяснять стражам порядка.

Поклонники в социальных сетях выражают глубокие соболезнования матери молодого актера.

«Какой-то ужас…»

«Упокой, Господи, его душу»,

«Бедная мама… бедная!» — пишут юзеры.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, чем жил Евгений Кулеш до трагедии и как едва погиб в 2013 году.