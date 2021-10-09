Что известно об актере, насмерть задавленном декорацией в Большом театре

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Надежда Квашенко
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Артист, насмерть задавленный декорацией, работал в Большом театре почти 20 лет

Что известно об актере, насмерть задавленном декорацией в Большом театре

Фото: ВКонтакте @kulya_1983

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Актер погиб на сцене Большого театра

В 2013 году актер Евгений Кулеш чудом избежал смерти после жестокого нападения. Спустя восемь лет он трагически погиб на сцене театра, в котором служил полжизни.

Артист мимического ансамбля Большого театра Евгений Кулеш трагически погиб на сцене во время показа оперы «Садко». Его придавило двухтонной декорацией в виде дома. Спектакль прервали, зрителей попросили покинуть зал.

Известно, что погибший Евгений Кулеш родился 16 августа 1983 года в Москве. В 2009 году окончил хореографический факультет Московского государственного института культуры.

С 2002 года выходил на сцену Большого театра в качестве артиста мимического ансамбля Большого театра.

ВКонтакте @yulo4ka

Ансамбль мимаса составляют артисты, которые участвуют в массовых сценах оперных и балетных постановок, а также исполняют небольшие групповые или индивидуальные роли.

Судя по информации в социальных сетях, Евгений находился в разводе.

Кстати, ранее имя артиста Кулеша уже фигурировало в криминальных новостях. В январе 2013 года на него было совершено нападение, в результате которого актер находился на грани смерти.

Преступники жестоко избили артиста, который возвращался с дня рождения друга, а также украли у него телефон и кошелек. Кулеш признавался, что в момент нападения был сильно пьян, поэтому не мог вспомнить детали происшествия. Тогда реаниматологам удалось его спасти.

Момент падения декорации на актера в Большом театре попал на видео

В результате трагического происшествия в Большом театре 9 октября Следственный комитет проводит доследственную проверку. В администрации театра подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео трагического происшествия. На кадрах видно, как на сцену опускается огромная декорация в виде дома. Евгений в этот момент увозил тележку со сцены.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Большом театре прокомментировали гибель актера из-за декорации.

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