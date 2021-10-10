Прорыв в бизнесе под риском скандала: астропрогноз на неделю с 11 по 17 октября

Наступает заключительная неделя ретроградного Меркурия. Немало бед принесла жителям Земли эта планета, но вскоре она вернется к директному движению и снизит накал страстей. Однако в ближайшие семь дней риск неожиданных вспышек агрессии и других подлостей пятящегося назад Меркурия остается актуальным. Так что придется потерпеть и постараться держать себя в узде — не давать волю эмоциям, предупреждает астролог Алена Никольская.

Страстное желание знакомств и тяга к общению

На неделе с 11 по 17 октября упомянутый небесный гигант будет воздействовать на людей в соединении с Солнцем и Марсом. Этот союз крайне энергичен, из-за чего представителям практически всех знаков зодиака захочется общения, причем захочется непреодолимо.

«Ценность наших контактов будет тем выше, чем более интеллектуальный и интересный будет собеседник. Его финансовое положение нас будет интересовать в меньшей степени, а вот его ум нас будет „включать“ максимально. Если мы увидим человека неглубокого, глупого, не интересующегося ничем, нам будет с ним скучно, а Марс будет нас еще при этом и раздражать», — говорит астролог.

По словам Никольской, нарастающее из-за неприятного общения напряжение способно привести к ссоре. Вы можете сорваться и высказать человеку все, что думаете о его умственных способностях, раздуть конфликт на пустом месте. Помните, что острый спор, скорее всего, окажется беспредметным проявлением бушующих чувств, а значит, не приведет ни к чему хорошему. Избегайте таких, насколько это возможно.

«Еще на этой неделе включается Плутон в довольно напряженном аспекте, сейчас эта энергия нас будет буквально раскачивать. Если вы занимаетесь любой предпринимательской деятельностью — не важно, лепите вы пельмени или торгуете нефтью в танкерах, ваша деловая жилка расцветет в полном объеме», — обещает Никольская.

Новые повороты в жизни бизнесменов

Астролог ожидает, что многим представителям зодиакального круга захочется взяться за новые проекты, даже те, что, казалось бы, невозможно реализовать человеческими силами. И в большинстве случаев энтузиазма хватит на успешное завершение начатого дела. Велики шансы сдвинуть с мертвой точки давно не поддававшиеся решению вопросы. Неделя пройдет под девизом: «Вижу цель, не вижу препятствий».

«Используйте это время для того, чтобы заработать денег, но помните, что Меркурий у нас ретроградный. Я знаю, что для бизнеса необходимы кредиты, но брать кредиты до конца октября нельзя, а особенно на этой неделе», — предупреждает астролог.

Тех, кто далек от сферы предпринимательства, кто не привык к миллионному обороту и вообще не стремится к собственному делу, тоже ожидает бонус. Вы сможете познакомиться с интересными людьми, расширить круг общения, научиться новому. Меркурий, Марс и Солнце помогут в этом, придадут смелости и сблизят с необычными персонами и приятными собеседниками. Будьте внимательны к открывающимся возможностям, не отказывайтесь от встреч и мероприятий, они окажутся весьма полезными.

В конце недели квадратура Меркурия, Солнца и Марса с Плутоном может принести разительные перемены в личной жизни. О событиях, произошедших в эти дни, вы, вероятно, будете вспоминать еще очень долго. Никольская считает, что три грядущих месяца — октябрь, ноябрь и декабрь — существенно изменят и преобразуют «общую погоду в мире», в том числе политическую.

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